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محافظ السويس يتابع أعمال التطوير للمنشآت الخدمية والأثرية بمنطقة عيون موسى

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محافظ السويس يتابع أعمال التطوير للمنشآت الخدمية والأثرية بمنطقة عيون موسى محافظ السويس يتابع أعمال التطوير للمنشآت الخدمية والأثرية بمنطقة عيون موسى
تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس ومحمد جودة مدير عام السياحة بالسويس والمهندسة منى السويفى مدير عام الطرق صباح اليوم أعمال التطوير للمنشآت الخدمية والأثرية بمزار موسى السياحى.

وتابع المحافظ تنفيذ مخطط تطوير المنطقة، وتفقد الأرض المخصصة لإنشاء المبنى الإدارى والكافتيريا ومنطقة البازارات للمشغولات اليدوية بدلًا من العشش القديمة، إضافة إلى الطرق الرئيسية والفرعية والعيون، مؤكداً على المشرف على أعمال التطوير سرعة استكمال أعمال تطهير الآبار التاريخية.

وأعطى المحافظ تعليماته للمهندس إبراهيم حسن رئيس حى الجناين استكمال أعمال الإنارة والإشارات المرورية لطريق يربط طريق السويس جنوب سيناء للطريق والذى تم رصفه بمدخل القرية بطول 350 متراً وبعرض 8 أمتار.

وتفقد المحافظ يرافقه عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم مدرسة عيون موسى للتعليم الأساسى المشتركة لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة والتأكيد على الانتظام فى الحضور للتلاميذ.

وشدد السروى على مدير عام التربية والتعليم على إجراء اختبار تجريبى لتلاميذ المدرسة قبل امتحان نصف العام فى يناير 2016، وكلف المحافظ مدير عام التأمين الصحى سرعة توفير كل المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتجهيز غرفة الزائرة الصحية بمدرسة عيون موسى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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