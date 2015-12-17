حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/12/17

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تشعر بحماس ونشاط كبير، بسبب عدم شعورك بالاستياء أو التعب، كذلك إن بعض المشكلات لن تجعلك إنساناً قلقاً وسوف تكون أكثر قوة فى مواجهة الصعاب التى تقف فى طريقك، لذا لا تشك فى نفسك، حتى وإن لم تكن لديك الإجابة الصحيحة فى الحال، فالمشكلات التى تواجهها حاليًا أكبر لذا يجب أن تتخلى بعض مبادئك المثالية حتى تستطيع تجاوز الأزمة.>يجب أن تتغلب على الصراعات الداخلية، حيث يحملك الناس مشكلات أكثر مما تتحمل، وقد يقولون أشياء تجرحك أو يطلبون طلبات غير معقولة منك، لذا يجب أن تقوى موقفك من الناحية العاطفية، حيث أنك تعيش يوماً عاطفياً رائعاً.>لا تستهر بكل شئ فى الحياة، لأنه إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم، ويجب أن تكون أكثر قوة وتواجه حياتك النفسية بشكل إيجابى، لأن التفكير الإيجابى سوف ينعكس عليك بشكل جيد.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك لن تستطيع التغلب على العقبات والصعوبات التى تراها أمامك، إذا حاولت حلها بالطرق القديمة، لذا يجب أن تغير طريقة حياتك بالكامل ولا تسمح للآخرين بالتدخل فى حياتك أو التأثير على رأيك، لأن هذا الأمر سوف يؤثر عليك بالسلب.