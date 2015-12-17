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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/12/17

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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/12/17 حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/12/17

لبرج العذراء:
>على الصعيد المهني:


>تحيط بك مشاكل العمل من كل اتجاه، وتحاول التغلب عليها لكن موقعك وإمكانياتك لا يسمحان لك بذل، ربما تستشعر بعض الظلم فى هذه الفترة، وتتمنى لو يظهر الحق، ولكن لا تقلق فستنتصر بالنهاية لا محالة.
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على الصعيد العاطفي:


>تبدأ التوترات فى الدخول إلى حياتك العاطفية، ولكنك تتغلب عليها، وتذكر الحبيب بالصفات المشتركة بينكما، تعامل بحكمة مع غيرة الطرف الأخر، ولا تكبر المشاكل حتى لا تتطور الأمور بالسلب بينكما.
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على الصعيد الصحي:


>تشعر بالنشاط هذه الفترة على المستوى البدنى، إلا أن حالتك النفسية فى حاجة إلى المزيد من الاسترخاء، هدأ اعصابك فالاكتئاب والتوتر لن يفيداك بشيء، وحاول مصادقة المزيد من الأصدقاء الإيجابيين، والبعد عن التشاؤم قد إمكانك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تشعر بالضيق اليوم، وترى أن الصعوبات أكثر مما تستطيع تحمله، لا تترك هذا الشعور يتملكك، وأبدأ فى العودة إلى حالتك الطبيعية ودفع نفسك لعمل الأمور على نحو صحيح.

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