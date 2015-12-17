حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم لبرج العذراء:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:



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>تحيط بك مشاكل العمل من كل اتجاه، وتحاول التغلب عليها لكن موقعك وإمكانياتك لا يسمحان لك بذل، ربما تستشعر بعض الظلم فى هذه الفترة، وتتمنى لو يظهر الحق، ولكن لا تقلق فستنتصر بالنهاية لا محالة.>تبدأ التوترات فى الدخول إلى حياتك العاطفية، ولكنك تتغلب عليها، وتذكر الحبيب بالصفات المشتركة بينكما، تعامل بحكمة مع غيرة الطرف الأخر، ولا تكبر المشاكل حتى لا تتطور الأمور بالسلب بينكما.>تشعر بالنشاط هذه الفترة على المستوى البدنى، إلا أن حالتك النفسية فى حاجة إلى المزيد من الاسترخاء، هدأ اعصابك فالاكتئاب والتوتر لن يفيداك بشيء، وحاول مصادقة المزيد من الأصدقاء الإيجابيين، والبعد عن التشاؤم قد إمكانك.>تشعر بالضيق اليوم، وترى أن الصعوبات أكثر مما تستطيع تحمله، لا تترك هذا الشعور يتملكك، وأبدأ فى العودة إلى حالتك الطبيعية ودفع نفسك لعمل الأمور على نحو صحيح.

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