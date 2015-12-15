"الصرف الصحى بالإسكندرية": الانتهاء من80% من الخطط لرفع كفاءة الشبكة

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف لصحى بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من الخطة العاجلة التى وضعت فى أول 15 يوما عقب أزمة الغرق بالإسكندرية، كما تم الانتهاء من 80% من المشروعات القصيرة الأجل لرفع كفاءة الشبكة، مؤكدا أنه جار العمل على تنفيذ الخطة طويلة الأجل بإشراف القوات المسلحة لرفع كفاءة بعض محطات الرفع والمعالجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم بمقر الشركة بالإسكندرية بحضور قيادات المنطقة الشمالية العسكرية والقيادات التنفيذية بها، لاستعراض ما نفذته الشركة خلال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية، واستعداد الشركة للنوات القادمة.

وأشار رئيس شركة الصرف لصحى بالإسكندرية إلى أنه تم الانتهاء من فتح مصبات حى الجمرك، ورفع كفاءة بعض الشنايش أمام مكتبة الإسكندرية لعدم تجمع مياه الأمطار، ووضع طلمبات أسفل نفق 45 لمنع تجمع مياه الأمطار أيضا، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكة أمام مطار النزهة ومنطقة الفكلى بحى المنتزة، وحل أزمة منطقة نجع العرب بالورديان وخفض منسوب المياه، بالإضافة إلى توسعة مصرف القلعة ومصرف داير المطار بطول 400 متر لصرف مياه محطة التنقية الشرقية، بجانب حل أزمة عزبة فتى بسموحة، ورفع كفاءة الشبكة بالمنطقة وربطها على الشبكة الرئيسية.

كما أكد نافع على أن الشركة تعمل على قدم وساق لتطهير الشنايش، وتدعيم المناطق، ووضع خطط عاجلة ورفع كفاءة محطة التنقية، وإحكام التفتيش على المنشآت الصناعية، إنشاء محطة معالجة لكل منشأة صحية.

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كما عقد نافع اجتماعا موسعا لمناقشة سبل تطوير منظومة الصرف بالإسكندرية، بحضور نواب البرلمان بالمحافظة، النائب سمير البطيخى، والنائبة هند الجبالى، والنائب محمد عطا سليم، والنائب سامح السايح، والنائب حسين خاطر، والنائب أبو العباس فرحات، وجميع مسئولى إدارة الصرف الصحى بالمدينة.

وتم الاتفاق على استكمال خطط تطهير شنايش الأمطار بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والإنشاء الفورى لشبكات أمطار المناطق المنخفضة ورفع كفاءات محطات الرفع خاصة الرأس السوداء والسيوف وسيدى بشر والمنتزه ووسط وشرق وتطوير منظومة خطط التشغيل والصيانة ودعمها بالمعدات التكنولوجية الحديثة وتطوير مناطق أبيس ومحرم بك والعجمى والدخيلة والمنتزه وشوارع المطار.