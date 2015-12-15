بالفيديو رجل يصنع الشيبسي المقرمش والصحي فى المنزل فى 6 دقائق فقط تعلمى تلك الطريقة واحمى اولادك من خطر المواد الحافظة

الكثير من الاطفال يحبون تناول البطاطس والشيبسي فى الخارج ولكن ذلك يعرضهم لمشاكل صحيه كثيره نظرا لعدم النظافة في بعض الاماكن بالاضافه للمواد الحافظه التى تكون موضوعه على الكثير من المنتجات ولذلك سنقدم لكم اليوم بالفيديو طريقه بسيطه وفعاله جدا تمكنك من صناعة رقائق الشيبسي فى المنزل بشكل قياسى وبسيط وتكون صاحبة مذاق لزيز ومقرمش فى الوقت ذاته وبذلك تحمين اولادك منخطر تناول منتجات غير معروفة المصدر او طريقة الاعداد الخاصة بتلك المنتجات الغذائيه .

ادوات التحضير

بطاطس كبيرة الحجم

اداه حاده للتقطيع

زيت زيتون

طبق بلاستك او زجاج

ملح وفلفل والتوابل المفضله

طريقة التحضير

تقوم بتقطيع البطاطس إلى عدة شرائح رقيقه جدا بقدر المستطاع ويفضل التقطيع بادات تقطيع البطاطس نظرالدقتها وسرعتها فى التقطيع

ومن ثم تقوم بوضع الشرائح المقطعه جنبا إلى جنب ولا تضعها فوق بعضها على طبق مسطح بعد ان تطليه بقليل من زيت الزيتون

تقوم بوضع التوابل المفضله لديك بالاضافه للقليل من الملح والفلفل على البطاطس

تقوم بادخال الطبق داخل الميكرويف من 3 إلى 4 دقائق

ستجد فى النهايه بطاطس مقرمشه ولزيزه بالنكهات المفضله وتم تصنيعها بالكامل داخل المنزل دون اى تكلفه او جهد وتكون امنه جدا للطفال حيث انها لا تحتوى على اى دهون او مواد حافظه .

شبكةعيونالإخبارية

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