انهيار الفنانة زينة فى جلسة اليوم أمام القاضى أبوس إيدك عاوزه حق ولادي

فى الجلسة المنعقدة اليوم أمام هيئة محكمة مستأنف اسرة مدينة نصر حضرالجلسة محامي الفنان احمد عز الاستاذ عمر عبد الرحمن للدفاع عنه وحضور أولى جلسات الاستئناف وعبرت الفنانة زينة امام هيئة المحكمة عن مدى ظلم طفليها واهدار حقهم وانها تتطالب بحق اولادها باستخراج شهادات ميلادهم وأنهارت زينة بالبكاء امام القاضى قائلتا “أبوس إيدك عاوزه حق ا ولادي و خايفة أموت و محدش يجيب حقهم وتابعت الفنانة زينة انها خائفة ومضطربة وأن لديها صور مع الفنان أحمد عزمن الصعب اخراجها للصحف والجرائد وأن تأجيل القضية أخذ من حقها هى واولادها كثير .

وقالت أنا بنى أدمة وأطالب بشهادات أولادى وتوسلت الى القاضى مترجية نفسى ولادى يعيشوا وأحمد عز مش هايجى الجلسة ابدا وكانت محكمة الاسرة المنعقدة اليوم قد أصدرت حكمها بحجزقضية إثبات نسب توام الفنانة زينة للنطق بالحكم في جلسة 13- 1 القادم للفصل بينها وبين الفنان أحمد عز فى القضية القائمة بينهما .

وكانت محكمة الاسرة فى الجلسة السابقة فى يونيو الماضى قضت باثبات نسب الطفلين الى ابيهما احمد عز والزمتة بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها اتعاب المحاماة قبل أن يقدم عز استئنافًا على الحكم.

ونشرت زينة على حسابها الشخصى انستجرام بعد سماعها الحكم الحمد لله القضية اتحجزت للحكم يوم 13/1 باذٍن الله وبشكركل الناس اللى دعولنا وياريت تكملوا دعاء ليوم الحكم باذٍن الله و رينا ما يحرمني منكم يارب.

شبكةعيونالإخبارية

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