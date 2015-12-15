سياسى روسى: الاتفاق بين موسكو وأمريكا بشأن محاربة الإرهاب شكلى

قال الخبير فى شئون الشرق الأوسط، السياسي الروسى يفجينى سيدروف، إن التوافق الذى حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن محاربة الإرهاب يعد شكلياً، لأن روسيا ما زالت قيد البحث فى المشاركة باجتماع نيويورك المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "سيدروف" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوى، أنه من المحتمل مشاركة روسيا فى اجتماع نيويورك المقبل لكن بوضع شروط وتحفظات أبرزها، إدراج منظمات وجماعات فى سوريا على قوائم الجماعات الإرهابية مثل جبهة "أحرار الشام"، لأن موسكو ترى كل هذه المنظمات إرهابية.

وأوضح الخبير الروسى أن الخلاف الواضح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يتمثل فى أن أمريكا ترى بعض الجماعات فى سوريا على أنها فصائل من المعارضة المعتدلة بعكس روسيا التى تراها إرهابية.

وأشار "سيدروف" أن روسيا انتقدت اجتماع الرياض بشأن الأزمة السورية، لأنه لم يحضر فيه فصائل الأكراد، بالإضافة إلى أن موسكو شككت فى نتائج هذا الاجتماع.