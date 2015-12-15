أخبار عاجلة

الوظائف الأكثر ضرراً علي صحة الانسان -
ليلي علوي وخالد النبوي يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
الجلاد :سمير فريد يستحق لقب "عميد النقد السينمائي العربي" -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال ٢٠١٧ ؟ -
طبيب سوري يصنع آلة موسيقية بمواسير صرف ويعزف بـ"الشبشب" -
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان -
قصة طبيب الزقازيق مُعالج المرضى مجانًا: من يصل أولاً يدخل ولا كشف قبل مشروب الضيافة -
السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين -
34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سياسى روسى: الاتفاق بين موسكو وأمريكا بشأن محاربة الإرهاب شكلى

Google+ Print
سياسى روسى: الاتفاق بين موسكو وأمريكا بشأن محاربة الإرهاب شكلى سياسى روسى: الاتفاق بين موسكو وأمريكا بشأن محاربة الإرهاب شكلى
قال الخبير فى شئون الشرق الأوسط، السياسي الروسى يفجينى سيدروف، إن التوافق الذى حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن محاربة الإرهاب يعد شكلياً، لأن روسيا ما زالت قيد البحث فى المشاركة باجتماع نيويورك المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "سيدروف" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامية هبة الغمراوى، أنه من المحتمل مشاركة روسيا فى اجتماع نيويورك المقبل لكن بوضع شروط وتحفظات أبرزها، إدراج منظمات وجماعات فى سوريا على قوائم الجماعات الإرهابية مثل جبهة "أحرار الشام"، لأن موسكو ترى كل هذه المنظمات إرهابية.

وأوضح الخبير الروسى أن الخلاف الواضح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يتمثل فى أن أمريكا ترى بعض الجماعات فى سوريا على أنها فصائل من المعارضة المعتدلة بعكس روسيا التى تراها إرهابية.

وأشار "سيدروف" أن روسيا انتقدت اجتماع الرياض بشأن الأزمة السورية، لأنه لم يحضر فيه فصائل الأكراد، بالإضافة إلى أن موسكو شككت فى نتائج هذا الاجتماع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017