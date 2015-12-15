الآداب تكشف عن مفاجأت بعد القبض على ممثلة شهيرة داخل شقة دعارة

كشف مصدر بالإدارة العامة لمباحث الآداب، اليوم الإثنين، عن مفاجأت جديدة في واقعة القبض على فنانة شهيرة وفتاة أخرى بتهمة مارسة أعمال منافية للآداب داخل إحدى الشقق المشبوهة.

وقال المصدر - إن الممثلة التي شاركت في أعمال فنية من بينها مسلسلات "صاحب السعادة"، "ولي العهد"، و"هبه رجل الغراب"، مُسجلة آداب، وسبق اتهامها في قضيتي آداب بدائرتي قصر النيل والعجوزة.

وأضاف المصدر، أن الممثلة قامت بشراء الشقة التي ضُبطت بداخلها، مقابل 400 ألف جنيه، فضلاً عن امتلاكها سيارة بقيمة 200 ألف جنيه من متحصلات الأعمال المنافية للآداب.

وأشار المصدر، إلى أن المتهمة الثانية "د." ممثلة شابة، سبق اتهامها أيضًا في قضيتي آداب، لافتًا بأن المتهمتين استدرجتا 3 أثرياء عرب لشقة "ح." -المتهمة الأولى- بحدائق الأهرام عقب قضائهم سهرة بأحد الملاهي الليلية.

يُشار إلى نيابة الهرم أحالت المتهمتين إلى المحاكمة العاجلة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads