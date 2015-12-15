حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>انفراجة كبيرة فى طريقها لك على مستوى العمل فلا تيأس، فبعد فترات طويلة من الشقاء والمجهود الزائد عن الطاقة بدون مقابل، ستحصد نتائج كبرى تريحك وتعوضك عن هذه الأزمات فلا تيأس .>الاستقرار النسبى سيعود لحياة أبناء هذا البرج بعد فترات من المشاكل العاطفية التى أثرت على أدائهم على كل المستويات، لذلك سيستعيدون توازنهم مرة أخرى وهذه الأيام هى أيام حظهم.>الأحوال الصحية ستتعدل بشكل كبير وستكون أوضاعك الصحية فى شكل أكبر بمجرد التعرف على تحسن حالتك العاطفية.>الأيام المقبل هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.