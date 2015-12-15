حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم لبرج الدلو :
>على الصعيد المهني:
>انفراجة كبيرة فى طريقها لك على مستوى العمل فلا تيأس، فبعد فترات طويلة من الشقاء والمجهود الزائد عن الطاقة بدون مقابل، ستحصد نتائج كبرى تريحك وتعوضك عن هذه الأزمات فلا تيأس .
على الصعيد العاطفى:
>الاستقرار النسبى سيعود لحياة أبناء هذا البرج بعد فترات من المشاكل العاطفية التى أثرت على أدائهم على كل المستويات، لذلك سيستعيدون توازنهم مرة أخرى وهذه الأيام هى أيام حظهم.
على الصعيد الصحى:
>الأحوال الصحية ستتعدل بشكل كبير وستكون أوضاعك الصحية فى شكل أكبر بمجرد التعرف على تحسن حالتك العاطفية.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>الأيام المقبل هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.
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