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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/16

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/16 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم:
>على الصعيد المهني:


>استمتع بنجاحك فى مسيرتك المهنية، وابدأ فى التخطيط لتحقيق طموحاتك، فذلك هو الوقت المناسب لتصعد سلم المجد، ولكن لا تتسرع أو تحاول صعود السلم أسرع مما يجب حتى لا تتعثر وتقع.

على الصعيد العاطفي:


>استعمل ذكاءك العاطفى لكسب قلب حبيبك، فكل ما تحتاج إليه الآن هو إثبات جدارتك فى الفوز بقلبه، ولكن بطرق مبتكرة، حاول إكمال المسيرة حتى النهاية، وأعط لقلبك فرصة الوقوع فى الحب حتى آخر لحظة.

على الصعيد الصحي:


>تواجهك مشكلة صحية أو تتعثر فى شيء أمامك، أحذر فعواقب إهمالك فى ذاتك قد تصبح وخيمة، وربما يستلزم الأمر استشارتك للطبيب بسرعة قبل أن تتدهور.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>تبدأ فى النضوج ولكن تمر عليك فترات صعبة، لتدرك كم يمكن للدنيا أن تقسو عليك، حاول المقاومة، وتذكر أنك صلب من الداخل وتستطيع الانتصار فى هذه الحرب، وابدأ فى تغيير معاملتك مع من يكرهوك فالتمثيل لن يزيد الواقع إلا سوءًا.

 

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مصر 365

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