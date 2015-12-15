حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/16

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>استمتع بنجاحك فى مسيرتك المهنية، وابدأ فى التخطيط لتحقيق طموحاتك، فذلك هو الوقت المناسب لتصعد سلم المجد، ولكن لا تتسرع أو تحاول صعود السلم أسرع مما يجب حتى لا تتعثر وتقع.>استعمل ذكاءك العاطفى لكسب قلب حبيبك، فكل ما تحتاج إليه الآن هو إثبات جدارتك فى الفوز بقلبه، ولكن بطرق مبتكرة، حاول إكمال المسيرة حتى النهاية، وأعط لقلبك فرصة الوقوع فى الحب حتى آخر لحظة.>تواجهك مشكلة صحية أو تتعثر فى شيء أمامك، أحذر فعواقب إهمالك فى ذاتك قد تصبح وخيمة، وربما يستلزم الأمر استشارتك للطبيب بسرعة قبل أن تتدهور.>تبدأ فى النضوج ولكن تمر عليك فترات صعبة، لتدرك كم يمكن للدنيا أن تقسو عليك، حاول المقاومة، وتذكر أنك صلب من الداخل وتستطيع الانتصار فى هذه الحرب، وابدأ فى تغيير معاملتك مع من يكرهوك فالتمثيل لن يزيد الواقع إلا سوءًا.