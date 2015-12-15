أخبار عاجلة

الحبس 3 سنوات لصاحب شركة أونست لاتهامه بالنصب على المواطنين -
ليلة سقوط "أم سيف".. اتخذت شقة بالدقي وكرًا للدعارة -
تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها لـ29 أبريل -
دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة إهانة القضاة -
وكيل المحامين: حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بشروط العضوية "منعدم" -
13 مايو.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية -
بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين -
بالصور.. النمنم ونصر يفتتحان معرض دسوق للكتاب -
زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا -
بعد أتوبيس المنيب.. ضحايا أخرين على «المحور» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت اليوم الثلاثاء 2015/12/15

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت اليوم الثلاثاء 2015/12/15 حظك اليوم برج الحوت اليوم الثلاثاء 2015/12/15

على الصعيد المهنى


>الأوضاع المُحيطة بك غير مُشجعة على الإطلاق، وعلى الرغم من أنك تحاول الاجتهاد قدر الإمكان حتى تصل إلى حلمك المُنتظر، ولكن حاول أن تسيطر على كل الظروف السيئة من حولك، حتى لا يكون لها تأثير فيما بعد على وضعك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى


>على الرغم من أن علاقتك بالحبيب ليست جيدة، إلا أنك من الممكن أن تتفادى ذلك ببعض التصرفات البسيطة التى تساعدك على حل كل الأزمات النفسية، والمشاكل التى تشوب علاقتك بالحبيب، خصوصاً أن علاقتك به ستكون أفضل إذا اهتتمت بهذه التفاصيل البسيطة.

على المستوى الصحى


>وضعك الصحى جيد بشكل عام، ولكن لا تضغط على نفسك فى العمل، لأن هذا سيعرضك لأزمة صحية فى القريب العاجل، فلا تلقى بنفسك فى التهلكة، وأحرص على صحتك بشكل أكبر منك.

توقعات علماء الفلك لك


>على الرغم من أن هذا العام كان غير جيد على أصحاب هذا البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير من 2015، وأن 2016 ستكون جيدة على كل المستويات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى