حظك اليوم برج الحوت اليوم الثلاثاء 2015/12/15

برج الحوت على الصعيد المهنى

برج الحوت على الصعيد العاطفى

على المستوى الصحى

توقعات علماء الفلك لك

>الأوضاع المُحيطة بك غير مُشجعة على الإطلاق، وعلى الرغم من أنك تحاول الاجتهاد قدر الإمكان حتى تصل إلى حلمك المُنتظر، ولكن حاول أن تسيطر على كل الظروف السيئة من حولك، حتى لا يكون لها تأثير فيما بعد على وضعك.>على الرغم من أن علاقتك بالحبيب ليست جيدة، إلا أنك من الممكن أن تتفادى ذلك ببعض التصرفات البسيطة التى تساعدك على حل كل الأزمات النفسية، والمشاكل التى تشوب علاقتك بالحبيب، خصوصاً أن علاقتك به ستكون أفضل إذا اهتتمت بهذه التفاصيل البسيطة.>وضعك الصحى جيد بشكل عام، ولكن لا تضغط على نفسك فى العمل، لأن هذا سيعرضك لأزمة صحية فى القريب العاجل، فلا تلقى بنفسك فى التهلكة، وأحرص على صحتك بشكل أكبر منك.>على الرغم من أن هذا العام كان غير جيد على أصحاب هذا البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير من 2015، وأن 2016 ستكون جيدة على كل المستويات.