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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2015/12/15

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2015/12/15 حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2015/12/15

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>على الصعيد المهني:


>يحاول بعض أعدائك فى العمل إزاحتك من الصورة حتى يتقدموا على حسابك، لا تعطيهم الفرصة، وأبدأ فى إثبات جدارتك من جديد، وكن صادقًا مع نفسك والآخرين، حتى لا يمسك شخص عليك أى خطأ.

على الصعيد العاطفي:


>تبدأ فى دخول علاقة عاطفية جديدة، وتقارن بين حبك الحالى وحب الماضي، بالرغم من ذلك يتعبك من الداخل، لا تشغل بالك بالتفاصيل الصغيرة، ودع نغمات الغرام تأخذك معك فى لحنها الجميل.

على الصعيد الصحي:


>الأبراج تنذرك بضرورة الحفاظ على صحتك هذه الأيام، خاصة فى وسط برودة الشتاء، ومناعتك الضعيفة تتسبب لك فى العديد من الأزمات الصحية، استشر الأطباء إذا شعرت بأى تعب أو إرهاق مفاجئ.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>العمل يأخذ من وقتك أكثر من اللازم، حاول تخفيف الضغوط والأعباء من على كتفك، حتى لا تشعر بالندم فى المرحلة المقبلة، وأعطى عائلتك وبيتك جزء من وقتك، فالأسرة أهم شيء بالوجود ولا يعوضها أى شيء آخر.

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مصر 365

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