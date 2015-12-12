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بالفيديو مذيعة قناة النهار تظهر علي الهواء بكدمات تشوه وجهها والسبب.. !!

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بالفيديو مذيعة قناة النهار تظهر علي الهواء بكدمات تشوه وجهها والسبب.. !! بالفيديو مذيعة قناة النهار تظهر علي الهواء بكدمات تشوه وجهها والسبب.. !!

ظهرت المذيعة دعاء صلاح التى تقدم برنامج ” دودى شو ” على فضائية النهار بكدمات وآثار ضرب وعنف على وجهها والسبب غريب جدا حيث ظهرت والدماء تسيل من فمها والآن سنعرض لكم الفيديو والذى يوضح كم العنف الذى تعرضت له المذيعة دعاء صلاح .

فى الحقيقة تحدثت دعاء عن العنف المنزلية الذي تتعرض له سيدات حيث قالت ” ان واحدة من كل سبع سيدات تتعرض للعنف المنزلي ” وذكرت  ايضا ان المصريات اعتدنا الضرب من  ابائهن وازواجهن.

واعتبرت دعاء ان خروجها بهذا الشكل علي الهواء من اجل توصيل رسالة لكل الرجال في المصر مؤكدة علي ان هناك سيدات كثيرات يرفضن ان يخرجن من منزلهن بسبب الكدمات التى تظهر على وجوههن .

من من سيدات العالم لم تتعرض للإهانة سواء فى بيت أبيها أو من زوجها هذا ما تحدثت عنه الاعلامية دعاء صلاح فى برنامجها وتعتبر الوحيدة التى تناولت موضوع العنف الأسرى بهذه الطريقة وهذا الأسلوب .. شاهدوا الفيديو

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