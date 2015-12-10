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بالفيديو | مفاجأة غريبة ، وجدوا مخلوق غريب نصف انسان ولن تصدق ما هو النصف الاخر

  • غرائب
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بالفيديو | مفاجأة غريبة ، وجدوا مخلوق غريب نصف انسان ولن تصدق ما هو النصف الاخر بالفيديو | مفاجأة غريبة ، وجدوا مخلوق غريب نصف انسان ولن تصدق ما هو النصف الاخر

هناك الكثير من الفيديوهات المرعبة التي نشاهدها دائما ، لكن تعتبر أبرز هذه الفيديوهات تكون حقيقية ، كما أيضا هناك الكثير من الفيديوهات التي تنتشر غير حقيقية ، وتعتبر الفيديوهات الحدقيقة هي التي تنتشر بشكل أسرع علي الإنترنت لأنها تحمل الحقيقة حول العالم بما فيه .

في هذا الفيديو نعرض عليكم بعض الصور لمخلوق عجيب تم إلتقاط بعض الصور له في الزمن الماضي ولكن أيضا ظهر هذه الأيام مرة أخري ، لكنه غريب عن العادات والطابع التي تعودنا عليها ، والتي أيضا نشاهدها دائما عن المخلوقات الغريبة ، فهو مخلوق نصف يشبه الإنسان والنصف الآخر للماعز .

شاهدنا في الأفلام القديمة وأفلام الرعب أن هذا المخلوق من صنع الكاميرات لطبيعة الفيلم الذي نشاهده ، لكن هذا المخلوق موجود في الطبيعة ولكننا لا نعرف عنه شيئا حتى الآن ، فقال البعض من مشاهدي هذه الصور أن هذه الصور غير طبيعية أو بمعني أصح مفبركة ، والبعض قال أنه الشيطان ، والبعض الآن قال أن هذا خليط جيني بين الإنسان والماعز .

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