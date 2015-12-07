أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. حول العالم

أعلن خبر وفاته لكي يرى عائلته…فيديو حاز على 30 مليون مشاهدة في 6 ايام

Google+ Print
أعلن خبر وفاته لكي يرى عائلته…فيديو حاز على 30 مليون مشاهدة في 6 ايام أعلن خبر وفاته لكي يرى عائلته…فيديو حاز على 30 مليون مشاهدة في 6 ايام

لقد انتشر في الأيام الأخيرة هو عبارة عن اعلان لمتجر ألماني على مواقع التواصل الإجتماعي وقد حاز على اعجاب الكثيرون حيث انه حاز على اكثر من ثلاثين مليون مشاهدة علي موقع اليوتيوب “youtube” في خلال ستة ايام فقط .

قد نجح اعلان لمتجر ألماني في الوصول لملايين المشاهدين في فترة قصيرة جدا وهي عبارة عن ستة ايام فقط حيث حاز على 30 مليون مشاهدة وجذب انتباه الكثير والكثير من المشاهدين حول العالم وقد كان ذلك الفيديو ضمن حملة ترويجية استعداداً لقدوم الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد .

وقد قامت سلسلة المتاجر الألمانية “Edeka” بهذا الإعلان الذي يروي قصة رجل مسن يقضي اعياد الميلاد وحداً بعيدا عن عائلته لأن أولاده كل سنه يختلقون الأعذار لكي لا يحضروا ويشاركوه هذه الليلة .
وبعد فترة يتلقى ابنائه خبر وفاة والدهم فيقرروا العودة للمنزل فوراً لتوديعه والتحضير للجنازة والدفن لكن المفاجأة كانت عند دخولهم المنزل ورؤية الوالد يخرج من المطبخ وهو يحمل الطعام بيديه قائلاً لهم “تلك هي الطريقة الوحيدة لكي اجتمع بكم جميعاً هنا”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011