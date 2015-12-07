أعلن خبر وفاته لكي يرى عائلته…فيديو حاز على 30 مليون مشاهدة في 6 ايام

لقد انتشر في الأيام الأخيرة فيديو هو عبارة عن اعلان لمتجر ألماني على مواقع التواصل الإجتماعي وقد حاز على اعجاب الكثيرون حيث انه حاز على اكثر من ثلاثين مليون مشاهدة علي موقع اليوتيوب “youtube” في خلال ستة ايام فقط .

قد نجح اعلان لمتجر ألماني في الوصول لملايين المشاهدين في فترة قصيرة جدا وهي عبارة عن ستة ايام فقط حيث حاز على 30 مليون مشاهدة وجذب انتباه الكثير والكثير من المشاهدين حول العالم وقد كان ذلك الفيديو ضمن حملة ترويجية استعداداً لقدوم الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد .

وقد قامت سلسلة المتاجر الألمانية “Edeka” بهذا الإعلان الذي يروي قصة رجل مسن يقضي اعياد الميلاد وحداً بعيدا عن عائلته لأن أولاده كل سنه يختلقون الأعذار لكي لا يحضروا ويشاركوه هذه الليلة .

وبعد فترة يتلقى ابنائه خبر وفاة والدهم فيقرروا العودة للمنزل فوراً لتوديعه والتحضير للجنازة والدفن لكن المفاجأة كانت عند دخولهم المنزل ورؤية الوالد يخرج من المطبخ وهو يحمل الطعام بيديه قائلاً لهم “تلك هي الطريقة الوحيدة لكي اجتمع بكم جميعاً هنا”

شبكةعيونالإخبارية

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