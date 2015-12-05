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بالفيديو موقف محرج تتعرض له الاعلامية شيماء صابر على الهواء مباشرة

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بالفيديو موقف محرج تتعرض له الاعلامية شيماء صابر على الهواء مباشرة بالفيديو موقف محرج تتعرض له الاعلامية شيماء صابر على الهواء مباشرة

في واحده من اكثر المواقف احراجا على الهواء مباشره تتعرض الاعلامية شيماء صابر المتخصصه باخبار الرياضه اثناء تغطيتها لمعسكر النادي الاهلى فى دبي عندما كانت تقدم تقرير رياضى على الهواء مباشره على قناة النهار عندما قامت واحده من طاقم العمل معها باقتحام الكادر وتقبيلها على الهواء مباشرة الامر الذى جعل الاعلامية لا تتمالك نفسها وتقوم بالضحك قبل ان تتمالك نوبه الضحك الهستيريه التى كادت ان تقع بها وتستكمل التقرير الرياضى الخاص بها الجدير بالذكر ان النادى الاهلى التقى وديا بنادي دبي وتفوق الاول باربع اهداف نظيفه وذلك ضمن اطار الاستعدادات الخاصة بدورى ابطال افريقيا  اما فى الدورى المصرى فسيقابل النادي الاهلى فريق سموحه يوم 17 ديسمبر الجارى , الجدير بالذكر ان النادي الاهلى يحتل الان المرتبه السابعه فى جدول الدوري المصرى وذلك بعد ان لعب 4 مباريات فقط تلقى هزيمه واحده بفارق نقطه عن غريمة التقليدى الذى لعب هو الاخر 4 جولات وقام بالتعادل فى مباراه واحده بينما يحتل المراتب الاولى في جدول الدورى كل من ” الداخليه و المقاصه و المصرى ” .

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