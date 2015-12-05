بالفيديو شاهد رد فعل ابنة ملك المغرب ومحاولة قائد الحرس الملكي تقبيل يدها اكثر من مره

ننقل لكم بالفيديو ابنة ملك المغرب الاميرة ” للاا سلمى ” وذلك اثناء تفقدها وافتتاحها لمجموعه من المؤسسات الخيرية و العلاجيه المتخصصه فى علاج مرض السرطان والتوعيه الكامله للمواطنين لتجنب الاصابه بمرض السرطان داخل مملكة المغرب , عندما حاول قائد الحرس الملكى الترحيب بها على طريقته الخاصه وبعد تأدية التحيه الملكه لها انحنا لها لتقبيل يدها الا انها سحبت يدها مسرعه وذلك اثناء استقبالها فى المره الوالى إلا ان الظابط اصر على تقبيل يدها وهذا ما قام به اثناء مغادرتها بعد افتتاح مجموعه من المؤسسات الخيريه والمستشفيات حيث قدم الظابط التحيه الملكيه ومن ثم قام بتقبيل يد الاميرة خديجة .

الجدير بالذكر ان التحيه الخاصه التى تلقتها الاميره ” للا سلمى ” من قائد الحرس الملكى اصبحت محل نقاش واسع بين النشطاء على الفيس بوك فمجموعه ترى ان الظابط اخطاء فى المبالغه فى التحيه فهو ادى التحيه الملكه ولابد ان لا يزيد عليها فهو فى الاول والاخر ممثل للجندى المغربي ولا ينحنى امام اى احد فيما علق البعض ان الضابط ” جينتل مان ” وما انحنى إلا لانها امرأه .

شبكةعيونالإخبارية

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