الفيديو الذي حقق أكثر المشاهدات ..عريس وعروسة من روسيا يرقصون على مهرجان مفيش صاحب بيتصاحب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر مقطع فيديو من أحد الافراح الروسية يظهر فية العريس والعروسة وهم يرقصون عى أغنية مهرجان مفيش صاحب بيتصاحب وأثار مقطع الفيديو دهشة رواد التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات التي تشيد برشاقة وخفة دم العريس والعروسة لأدائهم بعض الحركات الطريفة بشكل يتناسب مع أنغام أغنية المهرجان ويظهر في بداية الفيديو الرقص مع العروسين بأغنية رومانسية هادية ثم أغنية مفيش صاحب بيتصاحب حتى نهاية الاغنية التي تنتهي بقبلة من العريس .

وتوجد في روسيا عادات وتقاليد تعد غريبة عن الدول الأخرى فالأفراح في روسيا تقوم على إقامة حفلتي زفاف الأولى دينية والثانية مدنية ومن العادات أيضا قبل خروج العريس من منزل العروس يجب علية أن يأكل من دون أن يستخدم يديه من كيكة أُعدّت خصّيصاً للزفاف تسمى كارافاي فأن فعل ذلك فهو عريس صالح وأحسنت العروس الاختيار.

ومن أكثر الشهور في روسيا التي يستحب فيها الزواج هو شهر أغسطس فمعظم الشباب يكونوا على استعداد لإنفاق مبالغ هائلة على العرس وشهر العسل وكل شيء يجب أن يكون غالي الثمن وجميلاً.

شبكةعيونالإخبارية

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