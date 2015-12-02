بالفيديو: التحقيق مع مدافع الزمالك اسلام جمال بعد ظهوره بفيديو مع فتاتين و شرب ” الشيشة” و مفيش “صاحب يتصاحب”

بعد انتشار فيديو ” الشيشة ” للاعب اسلام جمال علي جميع وسائل التواصل الاجتماعي و انتشاره بصورة تضع مسئولي نادي الزمالك في مأزق امام جميع مشجعي النادي خوفا من ضياع القيم و الاخلاق التي تنادي بها سياسة النادي و الرياضة عامة . و يذكر ان الاعب ظهر في فيديو مع فتاتين و هو يغني اغنية ” مفيش صاحب يتصاحب ” المشهورة جدا بين سائقي التكاتك و الميكروباصات و هو يتناول الشيشة في احد المقاهي مما يضر بسمعة لاعبي النادي و عدم التزامهم بالمبادئ و القواعد و المحافظة علي صحتهم و لاياقتهم البدنية و يذكر ايضا ان لاعب الزمالك اسلام جمال من مواليد روض الفرج بالقاهرة و هو لاعب مميز الان في القلعة البيضاء و محبوب بين اصدقاءه الامر الذي دفع ادارة الزمالك للتحقيق في الواقعة و التحقيق مع اللاعب بالاضافة الي فرض غرامة 300 الف جنية عليه و هي من ضمن العقوبات المالية التي سوف توقع عليه بالاضافة الي العقوبات الاخري بعد الانتهاء من التحقيق اليوم الاربعاء ة ذلك عي الرغم من زعم تقديم اعتذار رسمي للاعب لادارة النادي و ذكر ايضا ان هذا الفيديو قديم و يضم العديد من الصحفيين و اللاعبين ايضا و تتولي الشئون القانونية في النادي التحقيق في الواقعة اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads