وزير الخارجية البلجيكى يرجىء زيارته لاسرائيل والاراضى الفلسطينية

قرر وزير الخارجية البلجيكى ديدييه ريندرز ارجاء زيارة كان سيقوم بها لاسرائيل والاراضى الفلسطينية اثر قرار رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو تعليق الاتصالات مع الاتحاد الاوروبي.

وكان ريندرز سيقوم بهذه الزيارة بين الخامس والثامن من كانون الاول/ديسمبر.

واورد بيان رسمى مساء الثلاثاء "اثر قرار رئيس وزراء اسرائيل تعليق الاتصالات مع الاتحاد الاوروبى فى شان عملية السلام فى الشرق الاوسط، وبالنظر الى تأثير هذا القرار على برنامج زيارة ديدييه ريندرز، اكد الاخير صباح الثلاثاء لسفير اسرائيل فى بلجيكا قراره بارجاء زيارته الى موعد لاحق".

واضاف البيان ان الوزير البلجيكى "يأسف، للمناسبة نفسها، لاضطراره الى ارجاء اتصالاته مع محاوريه الفلسطينيين".

وامر نتانياهو الاحد بتعليق الاتصالات الدبلوماسية مع الاتحاد الاوروبى حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، ردا على قرار الاتحاد وضع ملصقات على المنتجات التى مصدرها المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى المحتلة. وهذه المستوطنات تعتبر غير قانونية بحسب القانون الدولي.

ورد الاتحاد الاوروبى الاثنين مؤكدا انه سيواصل "العمل" حول عملية السلام رغم القرار الاسرائيلي.

ويسعى الاتحاد الى احياء عملية السلام عبر اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط التى تضمه والولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا.

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