اضافة ملعقة من البكينج بودر على سلة الزبالة !! لو عرفتم ماذا حدث ستفعلون مثلها

من ضمن الأشياء الكثيرة التى لا نعرفها عن المطبخ اسرار البكينج بودر وما يمكن ان يفعله سواء فى الطعام او على البشرة أو حتى داخل سلة الزبالة أو سلة المهملات .

فمن البنات من يستخدمون البكينج بودر مع كوب اللبن ويوضع كمسك لليدين لمدة ربع ساعة وستلاحظون الفارق فى تغير لون البشرة وسوف نعرض لكم فوائد كثيرة للبكينج بودر للبشرة وللجسم ولكن ما هو جديد :

استخدمت ربة منزل ملعقة كبيرة من البكينج بودر ووضعتها فى سلة الزبالة هل تعرفون ما حدث ؟؟

لمدة اسبوع كامل لم يظهر اى رائحة للزبالة حتى لو كانت بقايا طعام معنى ذلك ان معلقة واحدة من البكينج بودر تكفى لأمتصاص رائحة الزبالة لمدة اسبوع واحد والأكثر من ذلك وداعا لرائحة المطبخ المزعجة فمن الآن تستطعين التخلص من الروائح المزعجة بمعلقة واحدة من البكينج بودر .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads