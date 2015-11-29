رجل يشجع زوجتة حتى وصل وزنها 215 كيلو جرام و بعدها تحدث المفاجأة

دائما ما يحب الرجل أن تصل المرآة إلى القوام المثالى، أو أن يكون جسمها جميلا إلى نحو ما، و لكن هذا الرجل غريب جدا فهو يعشق النساء البدينات، و لذلك شجع زوجتة من أجل أن يزيد وزنها، و فعلا زاد وزنها حتى وصلت إلى 215 كيلو جرام، و كان يشجعها على ذلك و يأتى لها بالطعام، و أصبحت هذة السيدة تأكل بلا توقف من أجل إرضاء زوجها.

إلا أن زوجها أستغل بدانتها و قام بعمل إعلان على الإنترنت من أجل جمع التبرعات، بحجة أنها أسمن إمراة فى العالم، و أنه أصبح لا يملك المال من أجل إطعامها، و أنه يتوسل إلى الناس من أجل التبرع لها، و بالفعل بدأ البعض فى إرسال التبرعات، إلا أن زوجته أكتشفت ذلك عندما كانت تتصفح الأخبار على الإنترنت، و قالت أنها أصيبت بصدمة فور رؤية الإعلان.

و قالت بأنها إتخذت قرارها بالأنفصال عنه، و فعلا تم الإنفصال، و حاليا هى تحاول الحصول على جسم رشيق كما كانت، و حتى الأن فقدت مئة كيلو غرام من وزنها فى سعيها من أجل إستعادة رشاقتها.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads