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اكتشاف مذهل داخل تمثال بوذا يقلب و يغير تفكير إستمر لمئات السنين

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اكتشاف مذهل داخل تمثال بوذا يقلب و يغير تفكير إستمر لمئات السنين اكتشاف مذهل داخل تمثال بوذا يقلب و يغير تفكير إستمر لمئات السنين

قام رجل عاشق للفن بشراء تمثال بوذا ثم قام بتقديمة لاحد متاحف الفنون هولندا وعند قيام مسئولي المتحف الفني بترميم تمثال بوذا تم إيجاد شيء رهيب غير متوقع مما أثار أندهاشهم حيث ظهر للمكتشفين الذين قاموا بالمسح الضوئي على التمثال فوجدوا نسيج رئي داخل تمثال بوذا. ووجدوا هناك داخل التمثال مومياء فام الصنيون قديما بتحنطها ووضعها داخل التمثال ومكتوب عليها عبارات باللغه الصينيةوعند قيامهم بتحليل المومياء اكد الباحثون انها تعود إلى راهب صيني ليكوان وقد قام الراهب ليكوان بتحنيط نفسه ذاتيا فقام بتحنيط جسده بنفسه self-mummification فقد تناول الراهب ليكوان شاي مسموم قوي المفعول لكي يخاف منه دود الأرض فلا يأكل جثته بعد موته . وقد نجح الراهب ليكوان في تحنيط نفسه وبالفعل أستطاع ان يحفظ حثته ولنجاحه قاموا بعبادته وتقديسه الصنيون كل هذة السنوات وقاموا بصب التمثال فوق جثته ليحتفظوا بها كل تلك الأعوام وقاموا بعبادته طيلة 200 سنه منذ قيام الكاهن بذلك وهم يعتبره إله لأنه حافظ على جسده من التاكل

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