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فلاح يعثر على 600 مليون دولار في أرضه بالصدفة , خبأها تاجر كبير راحل

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فلاح يعثر على 600 مليون دولار في أرضه بالصدفة , خبأها تاجر كبير راحل فلاح يعثر على 600 مليون دولار في أرضه بالصدفة , خبأها تاجر كبير راحل

تشر على عدد من المواقع و الصحف الأجنبية خبراً مفاده أن فلاحاً عثر على كنز ضخم كان مدفوناً تحت إحدى النخلات داخل أرض تمتلكها عائلته منذ 200 عام , و بلغت قيمة الكنز الذي عثر عليه 600 مليون دولار أمريكي .
و تعود بداية القصة إلى حصول المواطن الكولومبي "خوسيه ماريانا" على قرض من بمبلغ 3000 دولار لزراعته النخيل في أرضه .
و عندما بدأ الفلاح في الحفر عثر على حاويات زرقاء في طريق حفره (كما بالصورة ), و باستكشافها تبين احتواؤها على ما يقارب 600 مليون دولار أمريكي , تبين فيما بعد أناه كانت تعود إلى تاجر السموم الكولومبي المشهور "بابلو سكوبار" .

يذكر أن بابلو سكوبار هو أحد أشهر و أغنى تجار المخدرات و السموم و كان أكبر تاجر سموم على مستوى العالم , و قد قدرت مجلة "فوربس" الأمريكية ثروته ب 30 مليار دولار , و صنفته كسابع أغنى أغنياء العالم .

و بالنسبة ل "خوسيه ماريانا" الذي عثر على هذا الكنز بالصدفة في أرضه , فقد سلمه للحكومة الكولومبية لتنفق منه على المشروعات الاقتصادية و الاجتماعية ..نتمنى أن تكون الحكومة أمينةً على تلك الأموال .

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