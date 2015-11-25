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بالصور.. الأمطار تتسبب فى حدوث سيول شمال غرب الرياض

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بالصور.. الأمطار تتسبب فى حدوث سيول شمال غرب الرياض بالصور.. الأمطار تتسبب فى حدوث سيول شمال غرب الرياض
تسببت الأمطار الموسمية فى فيضانات فى مدينة بريدة شمال غرب الرياض عاصمة المملكة العربية .

وقالت وكالة الأنباء السعودية التى تديرها الدولة إن الأمطار ضربت بريدة اليوم الأربعاء والواقعة على نحو 320 كيلومترا شمال غرب الرياض، وكذلك منطقة القصيم المحيطة بها.

ونشرت سلطات الدفاع المدنى السعودى صورا على الإنترنت لموظفيها ينقذون الناس بواسطة قوارب. وأظهرت صور وسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى المياه المسرعة تتدفق فى الطرق وسيارات تعلق فى الماء.

شهدت البلدان فى شبه الجزيرة العربية هطول أمطار فى الأيام الأخيرة مع تغير المواسم فى منطقة الخليج. وهطلت أمطار أيضا اليوم فى دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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