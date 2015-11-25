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خدعوك فقالوا: الثلج من الإسعافات الأولية للحروق.. خليك فى مية الحنفية

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خدعوك فقالوا: الثلج من الإسعافات الأولية للحروق.. خليك فى مية الحنفية خدعوك فقالوا: الثلج من الإسعافات الأولية للحروق.. خليك فى مية الحنفية
الحروق تختلف أنواعها ولكن ألمها يصعب تحمله، وتعد من أكثر الأشياء التى يتعرض لها الكبير والصغير، وقد تترك بعض العلامات فى الجلد.

وهناك العديد من الاعتقادات القديمة والمتوارثة التى أنتشر على مر العصر بأنه فى حالة التعرض للحرق عن طريق الماء المغلى أو سائل ساخن، يجب وضع الثلج على مكان الحرق، فما مدى دقة هذه المعلومة.

يوضح الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن وضع الماء البارد أو الثلج عند التعرض للحروق الناتجة عن السوائل قد يتسبب فى حدوث التهابات صعبة فى الجلد وقد تصل إلى التشققات.

وينصح استشارى الأمراض الجلدية، مؤكدا أن "ماء الحنفية" تعد الحل الأمثل والحل الذى ثبت فعاليته بعد التعرض للحرق مباشرة، ولذا عليك وضع المنطقة التى تعرضت للحرق مباشرة لتيار من ماء الحنفية لمدة 15 دقيقة، وذلك لتهدئة الحرق.

وأخيرا، يؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعد تهدئة الحرق، يمكنك وضع إحدى أنواع الكريمات الخاصة بالحروق، وذلك لتجنب ترك التشوهات.
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