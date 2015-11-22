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عاجل تعرف علي تفاصيل الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم أثناء الإنتخابات!

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عاجل تعرف علي تفاصيل الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم أثناء الإنتخابات! عاجل تعرف علي تفاصيل الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم أثناء الإنتخابات!

قام بعض المجهولون بإطلاق مجموعة من الطلقات النارية بالقرب من أحد اللجان الإنتخابية في محافظة الدقهلية، وبالتحديد في اللجنة الفرعية رقم 98 بقرية قلابشو والتابعة لمركز بلقاس، وذلك في عصر اليوم الأحد أثناء تصويت الناخبين داخل تلك اللجنة.

ولم يتم التعرف علي هوية الأشخاص الذين قامو بهذا الإطلاق الناري العشوائي في تلك المنطقة، وما الغرض أو الهدف الذي دفعة للقيام بمثل هذا التصرف الغريب، ولكن المحتمل أن يكون الهدف منه إخافة المواطنين وحثهم علي الإبتعاد عن التصويت في الإنتخابات البرلمانية المصرية.

وقامت قوات الأمن علي الفور بعد حدوثت تلك الحادثة الإرهابية، بتكثيف تواجدها في المنطقة التي شهدت إطلاق النار العشوائي من هؤلاء المجهولين، كما تقوم بتمشيط الأماكن المحيطة من أجل التعرف علي هوية الفاعلين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

والجدير بالذكر أن تلك اللجنة التي تم إطلاق النيران حولها، هي تابعة لدائرة يتسابق فيها 42 مرشحاً علي 3 مقاعد فقط، منهم 33 مرشح مستقل 9 مرشحين عن أحزاب، لتمثيل تلك الدائرة في البرلمان الذي سوف يتسكمل عدده بعد إنتهاء تصويت المرحلة الثانية والأخيرة.

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