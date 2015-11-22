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بالفيديو | أفضل طرق علاج البواسير في منزلك ، بدون جراحة نهائياً ،بشرى لكل من يعاني من البواسير

  • الصحة
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بالفيديو | أفضل طرق علاج البواسير في منزلك ، بدون جراحة نهائياً ،بشرى لكل من يعاني من البواسير بالفيديو | أفضل طرق علاج البواسير في منزلك ، بدون جراحة نهائياً ،بشرى لكل من يعاني من البواسير

ما هي البواسير ؟

هي عبارة عن أوردة ملتهبة في فتحة الشرج ،وتنتج عن كمية ضغط عالية في فتحة الشرج وهناك بعض المسببات الأخرى التي تساعد في ظهورها مثل ” رفع الأشياء الثقيلة – البدانة – الحمل – الولادة – الإسهال ”  .

وهذه بعض الخطوات الطبيعية في علاج البواسير :

    شرب الماء بكثرة ، لأن الماء له فاعلية قوية في تسهيل قضاء الحاجة وتجنب شرب القهوة والشاي بكثرة ، لأنها من الأسباب فقدان الجسم لسوائله .
    إتباع نظام غذائي به مزيد من الألياف لعدم الإصابة بالإمساك ، بذلك عليك تناول الكثير من الخضار والفواكه والخبز والحبوب .
    أهم شيء هي النظافة ، ولا تستخدم الصابون ، الغسل حول الشرج بالماء هو المهم جدا والنقع بالماء البارد ، واستعمال ورق تواليت نظيف وناعم.
    ممارسة الرياضة بانتظام هو شيء مهم جدا ، فأنها تساعد على زيادة كفاءة الجهاز الهضمي وعلى شفاء البواسير بشكل طبيعي .
    عدم الجلوس لفترات طويلة ، و إذا كنت مجبرا بسبب العمل فلابد من الوقوف كل نصف ساعة وأن تتمشى قليلا ثم العودة للجلوس .
    الموز هو أيضاً علاج فعال ومؤثر للبواسير ، تضع الموز مع كوب من الحليب المغلي، ثم شربه 3 مرات في اليوم وشاهد النتائج.
    تستطيع استعمال كريمات تباع في الصيدلية و تساعد على تخفيف الألم .
    ارتداء الملابس الداخلية القطنية ، وتجنب حمل الأشياء الثقيلة .

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