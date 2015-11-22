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حظك اليوم برج الدلو الأحد 22/11/2015

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 22/11/2015 حظك اليوم برج الدلو الأحد 22/11/2015

لبرج الدلو:


>مهنيا: لا تتكبر من أخذ المشورة من الآخرين، فذلك سوف يساعدك كثيرًا على أن تتخذ قرارًا يحيرك منذ شهور متصلة.

عاطفيًا: الشريك يمر بأزمة هذه الأيام نتيجة أنه فقد أحد أقاربه فحاول أن تتواجد معه قدر الإمكان، فهو يحتاج لك أكثر من أى وقت مضى.

صحيا: حالتك الصحية ليست على ما يرام فحاول الانتباه لها قدر الإمكان لها حتى تنعم بصحة جيدى تعيينك على مواصلة الأهداف التى تسعى لتحقيقها.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>حاول الحصول على بعض الدورات التدريبية فى بعض المجالات الحديثة حتى تصقل خبراتك وتكون إنسانًا أكثر تقدم، حتى تتمكن من الحصول على وظيفة بقدر مالِ أكبر يتماشى مع التزاماتك المادية.

 

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مصر 365

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