بالفيديو | زوجة للشيخ مبروك ،”زوجي رائحته وحشة ومش بيستحمى” ،لن تتخيل رد الشيخ عليها

في موقف طريف من الشيخ مبروك عطية ، لسيدة تقول له في رسالة ، أن زوجها رائحته وحشة ولا يستحم وعصبي جدا وأن يضربها من أجل المعاشرة الزوجية.

ولا تستطيع العيش معه ، ولكن إذا طلقت من زوجها لا يوجد عندها مكان للذهاب إليه ولا تستطيع أن تتحمل نفقاتها ، ومن أجل ذلك فهي تستحمله .

فقام الشيخ مبروك بالرد عليها بطريقة مضحكة جداً ، تعرف على الرد من خلال الفيديو

معلومة سريعة عن الشيخ مبروك عطية

الشيخ مبروك عطية هو أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر.

حصل على ليسانس اللغة العربية عام 1980، وحصل على درجة الدكتوراة في موضوع ( القضايا النحوية والصرفية في تفسير القاضي البيضاوي ) عام 1988.

مؤلفاته :

هي المسلم في مواجهة الشدائد ، بالاشتراك مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه

دليل الزوجة المسلمة.

فقه الأرزاق في الإسلام.

شارك في العديد من الندوات ، من أهمها :

ندوة ظاهرة الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية ، وسبل علاجها في جامعة الإمام محمد بن سعود .

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شبكةعيونالإخبارية

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