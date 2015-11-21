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الواشنطن بوست :كوريا الشمالية تأمم شركة كوريولينك للاتصالات المملوكة لرجل الاعمال المصرى نجيب ساويرس !!

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ذكرت جريدة الواشنطن بوست ان كوريا الشمالية أصدرت قراراً يمنع بمقتضاه شركة اوراسكوم التابعة لرجل الاعمال المصري نجيب ساويرس  من نقل أى ارباح حققتها شركة كوريولينك  للاتصالات الى خارج كوريا الشمالية .

واضافت الجريدة ان الشركة قامت فى وقت سابق من محاولة تغير الارباح من العملة الكورية الى الدولار الامريكى،ولكن كوريا الشمالية رفضت  هذا الامر .واضافت الواشنطن بوست ان كوريا الشمالية بدأت فى انشاء شركة اتصالات باسم BYOL لتنافس بها شركة كوريولنك  وطلبت من رجل الاعمال المصري دمج الشركتين وهو ما قد ينتج عنه خسائر كبيرة لشركة كوريولينك .

واضافت الجريدة ان الشركة المصرية افادت بوجود مفاوضات ولكنها تتم بصعوبة  بسبب صعوبة القوانين الخاصة بالاستثمار بكوريا الشمالية  وكذلك صعوبة  اجراءات القوانين الدولية بكوريا الشمالية .

وكتبت الصحيفة هذا التقرير تحت عنوان كوريا الشمالية تقول لشركة ارواسكوم  نشكركم على شركة الاتصالات  سوف نأخذها .

ومن الجدير بالذكر ان  شركة اوراسكوم تمتلك ثلاث ارباع  الاسهم لشركة كوريولينك والتى تنوى كوريا الشمالية الاحتفاظ بها  ودمجها مع شركة اتصالات اخرى .

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