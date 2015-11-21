فيديو للحظة تفجير حسناء "انتحارية باريس" لنفسها أثناء مطاردة مع الشرطة

كشفت لقطات مثيرة من تسجيل فيديو اللحظات الأخيرة فى حياة حسناء “انتحارية باريس”، قبل أن تتحول إلى أشلاء.

وأظهر مقطع جديد، حصلت عليه قناة “abc” الإخبارية، الأحداث المأساوية التى وقعت خلال مواجهات سان دونى شمال باريس فى وقت مبكر من صباح الأربعاء 18 نوفمبر، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وسألت الشرطة الفرنسية “حسناء”: أين صديقك؟ لتجيبهم بأنه ليس صديقى.. ثم سمع صوت إطلاق رصاص وانفجار كبير تلاه تطاير أشلاء الانتحارية من نافذة الطابق العلوى للمبنى، الذى تحصنت فيه بصحبة مجموعة من العناصر الإرهابية.