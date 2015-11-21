حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 21/11/2015

حظك اليوم لبرج الاسد:

مهنياً: ستضطر اليوم إلى مواجهة بعض العقبات مع الزملاء فى مجال العمل الا انها لن تؤثر على تعاملاتك مع الرؤساء.

عاطفياً: سوف تتمتع اليوم بالاستقرار فى الاحوال العاطفية، وتنعم بلحظات لا تُنسى مع الشريك، فاستعد !

>صحياً: سوف تتحسن صحتك وتصبح فى افضل حال، إذا انتظمت على تناول العقاقير والأدوية التى وصفها لك الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

تحتاج إلى البحث عن الطرق والوسائل المختلفة للتطوير من ذاتك وتحسين مستوى حياتك العامة، فحاول التقرب من أحاب الخبرة لاستفادة من خبراتهم السابقة فى نفس المكان وحاول أن تسمع قصص كفاحهم بتانٍ ونجاح لتطبقها على حياتك الشخصية.

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنياً: حاول أن تجعل التفاؤل سمتك الرئيسية حتى تتمكن من مواجهة اى صعاب او ظروف سيئة داخل مجال العمل وتستطيع أن تتخطيها.

عاطفياً: حاول أن تسعد بحياتك العاطفية وابحث عن اجمل ما فى العلاقة وعبر عن احاسيسك تجاه الشريك بصدق شديد وعبر عن الشعور الكامن بداخلك تجاه الحبيب، فلا تسخسر فيه الكلام الحلو.

صحياً: احذر التدخين له اثار مدمرة على صحة الانسان، فاذا كنت من المدخنين حاول الابتعاد ولو قليلا حتى لا تسوء حالتك الصحية وتصاب بالأمراض المستعصية.

توقعات علماء الفلك:

تبدأ هذه الايام فى استعارة المزيد من الكتب الموجودة فى المكتبات العامة والخاصة للبحث عن موضوع معين مهتم به منذ فترة، وقد يضطرك الامر إلى الاطلاع الزائد ومشاهدة الافلام الوثائقية حتى الحصول على المعلومات التى تريدها.

حظك اليوم لبرج الجدى:

مهنياً: حتى تتعلم دروس جديدة تفيدك فى المستقبل المهنى، حاول بقدر الإمكان أن تتحلى بالهدوء وقوة الملاحظة ولا تتوتر من العقبات التى ستواجهها فى العمل، فذلك الأمر ضرورى والكل يمر به.

عاطفياً:حلت مؤخرا العديد من المشكلات بينك وبين الشريك، يمكنك التخلص منها ومداومتها سريعاً عن طريق الحوار المشترك، فالنقاش مع الشريك افضل الطرق للتخلص من المشكلات التى حلت على العلاقة العاطفية الخاصة بكما.

صحياً: انت فى حاجه إلى معرفة مستوى حالتك الصحية ومدى استقرارها، فالتعب والخمول الذى تشعر بهما مؤخراً يشكلان خطراً على صحتك.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع العلماء أن مولود برج الجدى سيتمكن اليوم من مصالحة الشريك بعد فترة من الخصام بسبب احدى المشكلات العابرة، أما على الصعيد المهنى، فلن تستطيع تخطى مشكلات العمل إلا إذا تنازلت عن العناد الذى طالما تمسكت به فى كل مناقشتك مع الزملاء والرؤساء فى مجال العمل.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنياً: إذا كنت رئيس او مدى فى عملك فحاول تحفيز الزملاء على انجاز اعمالهم بطريقة جديدة وبنوع من النشاط والحيوية واستخدام اسلوب المواجهة والتحدى.

عاطفياً: احرص على الاقتراب من الشريك وحاول توضيح الأمور له حتى تتحسن احوالكما وتبعدان عن المشكلات التى تعكر صفو العلاقة بينكما.

صحياً: حالتك الصحية تتأثر بشكل سلبى بأى ازمة نفسية تمر بها، فحاول أن تبعد نفسك عن الضغوطات والأشخاص المزعجين.

توقعات علماء الفلك:

أنت ملىء بالعديد من المواهب التى لم تستغلها فى عمل أى شىء، ولذلك ينصحك علماء الفلك بالاهتمام بتلك المواهب والعمل على تنميتها واستغلالها فى التقدم والنجاح.

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنياً: قد تواجه اليوم بعض الأمور المفاجئة فى العمل، مما يساعد على حدوث تغييرا ايجابيا فى حياتك المهنية ومنه يعود بالنفع على حياتك العامة.

عاطفياً: حاول أن تفصل بين مشكلاتك المهنية ومشكلاتك الخاصة مع الشريك، وذلك لتجنب سوء الأحوال اكثر مما هى عليه.

صحياً: ربما تمر ببعض التدهورات الصحية هذا الأسبوع مما يضطرك إلى تأجيل رحلة ما ولذلك حاول الهدوء وتجنب الانفعال الزائد حتى لا تسوء حالتك الصحية وثؤثر على ادائك للمهام فى العمل.

>توقعات علماء الفلك:

تنصحك خبيرة وعالمة الأبراج ماغى فرح أن تدعم ثقتك بنفسك، فسوف تشعر خلال اليوم بانك تلعب دورا مهما فى حياة الأشخاص المحيطين بك فحاول أن تستغل وضعك اليوم فى تقديم العون والمساعدة لهم.

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنياً: عليك أن تبذل المزيد من الجهد والاتقان إذا كنت تبحث عن الحصول على لقب الموظف المثالى لهذا الاسبوع.

عاطفياً: حاول أن تأخذ بعض الخطوات الايجابية تجاه الشريك فاليوم تحتاج إلى التقرب من الحبيب والبعد عن اثارة المشكلات.

>صحياً: الانسان الذكى

>هو الانسان الذى يستثمر فى صحته ويحافظ عليها، لذلك حاول أن تحصل على الاسترخاء فهو الطريق الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وعلى ادائك للمهام.

>توقعات علماء الفلك:

لا تبخل على أصدقائك بالمساعدة واثبت لهم انك على قدر من العلم والثقافة وحاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى يسعدون بها وامنح كل منهم المكان الذى يستحقة دون بخل او استخسار.

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنياً: هذه الفترة تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عم الأمور المزعجة التى تسبب لك الانشغال عن العمل.

عاطفياً: احذر من الظن والشكوك فإنهما يساعدان على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد.

>صحياً: حاول أن تبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك الانزعاج، حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية بعد التقدم الصحى الذى وصلت اليه.

توقعات علماء الفلك:

تشير ماغى فرح، خبيرة الأبراج انك مهما بذلت من المجهود لن تستطيع أن تجد من يقدرك بحق سوى أهلك، فحاول أن تبر بهم دائماً، وكن عطوف وحنون على اخوتك، ولا ترتدى قناع الشخص المخيف القاسى لانك ليس كهذا.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنياً: حتى تتمكن من انجاز المزيد من المهام الصعبة التى كلفك بها مديرك تحتاج إلى العمل بجد والانعزال عن الآخرين فى مجال العمل.

عاطفياً: تمتلك هذه الفترة زمام الأمور وتستطيع السيطرة على العلاقة بينك وبين الشريك وايجاد الحلول للمشكلات التى تواجهكما فى الحياة العاطفية.

صحياً:سوف تشهد اليوم تحسنا ملحوظا فى حالتك الصحية، وهذا الأمر يساعد على رفع معنويات بشكل كبير

توقعات علماء الفلك:

حتى تتمكن من انجاز المهمام المطلوبة منك على مدار الساعات القادمة وتتجنب الشعور بالارتباك فى نهاية اليوم عليك أن تعمل على تحديد المهام التى سوف تقوم بها، وحاول أن تتجنب التحدث عن نفسك امام الآخرين وخاصة الحديث عن اهدافك وطموحاتك، فهناك عيون متربصة ومترصدة لك.

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنياً: سيتم ترشيحك اليوم للحصول على ترقية لأحد المناصب الأعلى، بسبب اجتهادك فى العمل وبذل الجهد وانجاز المزيد من الأهداف فى الفترة الماضية.

عاطفياً: ابحث عن الشريك الصالح الذى تسعد بالحياة معه حتى تستطيع أن تتخلص نهائياً من الشعور بالوحدة الذى يؤدى إلى اصابتك بالتوتر والاكتئاب من وقت لأخر.

صحياً: احرص على تناول الأدوية اللازمة وسوف تشعر بالتحسن السريع، فحالتك الصحية غير مستقرة نتيجة التقلبات الجوية المختلفة.

توقعات علماء الفلك:

ترى ماغى فرح عالمة الأبراج الفلكية تتقدم مهنيا وشخصيا ه1ه اففترة، بسبب ما تتميز به شخصيتك، فأنت تستطيع أن تعبر عن رأيك بشكل جيد ولديك من الأفكار الجديدة التى تستطيع أن تلفت بها انتباه الآخرين.

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنياً:حاول أن تكون اكثر هدوءا اليوم حتى تتمكن من تجاوز الأزمة التى طرأت عليك فى العمل بدون احتياج مساعدة احد من الزملاء.

عاطفياً: قضاؤك معظم الأوقات بجانب الشريك تساعدك على الشعور بالراحة والاطمئنان وتزيد من الشعور بالحب داخلك.

صحياً: عليك أن تتبع نظاما غذائيا صحيا، فقد يساعدك على التخلص من وزنك الزائد الذى تبحث عنه.

>توقعات علماء الفلك:

ربما تواجه بعض الأمور التى تعكر صفو مزاجك، لذلك حاول إيجاد السبب بتأن وهدوء، واعمل على التخلص من هذه الحالة المزاجية السيئة بسرعة.

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنياً: لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على ادائك للمهام فانت من الاشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل.

عاطفياً: عليك أن تحاول التخلص من حالة الروتين مع الشريك بابتكار بعض الأفكار الخارجة عن المألوفة.

صحياً: حاول زيارة الطبيب للحصول على المعلومات الدقيقة بخصوص حالت الصحية المتدهورة مؤخراً، كما عليك الموازنة بين بذل الجهد فى العمل واخذ قسط كافى من الراحة فى المنزل حتى لا تتعرض للمرض الشديد.

توقعات علماء الفلك:

لابد أن تستفيد من كل الفرص المطروحة أمامك وحاول استغلال العلاقات الشخصية بينك وبين كبار الشخصيات للوصول إلى النجاح الذى تطمع اليه.

حظك اليوم لبرج الميزان:

مهنياً: حاول الاسترخاء والتركيز فقد تنتابك الحيرة اليوم فى اتخاذ بعض القرارات اللازمة فى مجالك المهنى.

عاطفياً: لاستقرار العلاقة العاطفية، اعلم أن الصراحة هى الطريق الأمثل، فاحرص دوماً على مصارحة الحبيب بكل ما يزعجك منه ومن العلاقة.

صحياً: قد تشعر اليوم بالآلام الشديدة التى تشعرك بالانزعاج وذلك بسبب المجهود الشاق الذى قمت به اليوم.

توقعات علماء الفلك:

عليك الانتباه إلى أى قرار تتخذه الفترة القادمة لأنه حتما سيؤثر على حالتك المادية، حاول الانعزال قليلاً عن الاخرين للوصول إلى حل احدى المشكلات الخاصة بحياتك الشخصية.

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