حظك اليوم برج الحوت السبت 21 /11/2015

كتبت مريم كشك

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك:

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>مهنياً: عليك أن تبذل المزيد من الجهد والإتقان إذا كنت تبحث عن الحصول على لقب الموظف المثالى لهذا الاسبوع.>عاطفياً: حاول أن تأخذ بعض الخطوات الايجابية تجاه الشريك فاليوم تحتاج إلى التقرب من الحبيب والبعد عن اثارة المشكلات.>صحياً: الانسان الذكى هو الانسان الذى يستثمر فى صحته ويحافظ عليها، لذلك حاول أن تحصل على الاسترخاء فهو الطريق الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وعلى ادائك للمهام.لا تبخل على أصدقائك بالمساعدة واثبت لهم انك على قدر من العلم والثقافة وحاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى يسعدون بها وامنح كل منهم المكان الذى يستحقة دون بخل او استخسار.

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