حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>مهنياً: إذا كنت رئيس او مدى فى عملك فحاول تحفيز الزملاء على انجاز اعمالهم بطريقة جديدة وبنوع من النشاط والحيوية واستخدام اسلوب المواجهة والتحدى.

عاطفياً: احرص على الاقتراب من الشريك وحاول توضيح الأمور له حتى تتحسن احوالكما وتبعدان عن المشكلات التى تعكر صفو العلاقة بينكما.

صحياً: حالتك الصحية تتأثر بشكل سلبى بأى ازمة نفسية تمر بها، فحاول أن تبعد نفسك عن الضغوطات والأشخاص المزعجين.

توقعات علماء الفلك:

>أنت ملىء بالعديد من المواهب التى لم تستغلها فى عمل اى شيء، ولذلك ينصحك علماء الفلك بالاهتمام بتلك المواهب والعمل على تنميتها واستغلالها فى التقدم والنجاح.