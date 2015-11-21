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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 22/11/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 22/11/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 22/11/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنياً: إذا كنت رئيس او مدى فى عملك فحاول تحفيز الزملاء على انجاز اعمالهم بطريقة جديدة وبنوع من النشاط والحيوية واستخدام اسلوب المواجهة والتحدى.

عاطفياً: احرص على الاقتراب من الشريك وحاول توضيح الأمور له حتى تتحسن احوالكما وتبعدان عن المشكلات التى تعكر صفو العلاقة بينكما.

صحياً: حالتك الصحية تتأثر بشكل سلبى بأى ازمة نفسية تمر بها، فحاول أن تبعد نفسك عن الضغوطات والأشخاص المزعجين.

توقعات علماء الفلك:


>أنت ملىء بالعديد من المواهب التى لم تستغلها فى عمل اى شيء، ولذلك ينصحك علماء الفلك بالاهتمام بتلك المواهب والعمل على تنميتها واستغلالها فى التقدم والنجاح.
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مصر 365

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