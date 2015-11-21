حظك اليوم برج الدلو الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

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توقعات علماء الفلك:



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مهنياً: هذه الفترة تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عم الأمور المزعجة التى تسبب لك الانشغال عن العمل.>عاطفياً: احذر من الظن والشكوك فإنهما يساعدان على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد.>صحياً: حاول أن تبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك الانزعاج، حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية بعد التقدم الصحى الذى وصلت اليه.>تشير ماغى فرح، خبيرة الأبراج انك مهما بذلت من المجهود لن تستطيع أن تجد من يقدرك بحق سوى أهلك، فحاول أن تبر بهم دائماً، وكن عطوف وحنون على اخوتك، ولا ترتدى قناع الشخص المخيف القاسى لانك ليس كهذا.

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