أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأحد 22/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأحد 22/11/2015 حظك اليوم برج الدلو الأحد 22/11/2015

لبرج الدلو:
>

مهنياً: هذه الفترة تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عم الأمور المزعجة التى تسبب لك الانشغال عن العمل.
>عاطفياً: احذر من الظن والشكوك فإنهما يساعدان على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد.
>صحياً: حاول أن تبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك الانزعاج، حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية بعد التقدم الصحى الذى وصلت اليه.
>

توقعات علماء الفلك:


>تشير ماغى فرح، خبيرة الأبراج انك مهما بذلت من المجهود لن تستطيع أن تجد من يقدرك بحق سوى أهلك، فحاول أن تبر بهم دائماً، وكن عطوف وحنون على اخوتك، ولا ترتدى قناع الشخص المخيف القاسى لانك ليس كهذا.

>

 

موضوعات متعلقة

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى