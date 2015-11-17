سارة طارق تتوعد طليقة سعيد طرابيك: «هاسجنها»

قالت الفنانة سارة طارق، أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، إنها سوف تفجر مفاجآت حول علاقة الفنان الراحل بزوجته السابقة «عزة»، ولكنها في انتظار انتهاء مراسم العزاء حتى تتفرغ لها.

وأضافت أن زوجها تنازل لها عن كل أملاكه قبل الزواج منها هذا أكبر دليل على أنني تزوجته لأنني أحبه، مضيفا «كان الممكن بعد أن تنازل لي عن كل أملاكه أن أتخلى عنه ولكني كنت أحبه بصدق».

وأوضحت سارة أنها ستظهر غدًا مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج العاشرة مساءً وسوف تكشف عن المستور بالمستندات التي تدين طليقته قائلة «أنا هسجنها».

وعبرت سارة عن استيائها من العزاء التي أقامته طليقة طرابيك له أمس قائلة «هي تعمله عزا ليه مش كفاية موتته، أنا هسجنها إن شاء الله».

شبكةعيونالإخبارية

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