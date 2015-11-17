بالفيديو.. فتاة تزعم رؤيتها للرسول في المنام وتصف ملامحه

زعمت فتاة تدعى «أسماء»، من محافظة القاهرة، إنها رأت الرسول محمد «صلى الله عليه وسلم» في المنام، ووقف أمامها وكان يرتدي ثوبًا لونه أبيض، وكانت لحيته سوداء وخفيفة.

وأضافت «أسماء»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «انتبهوا أيها السادة»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامية هالة فاخر، أن الرسول الكريم تحدث مع أختها ولم تسمع ما قاله لها، بالرغم من أنها كانت تقف بجوارهما.

من جانبها، قالت مفسرة الأحلام صوفيا زادة، إن رؤية رسول الله في المنام يكون شيئا من اثنين إما ابتلاء أو بشارة خير، موضحة أن كلام الرسول مع أختها يؤكد أن الفتاة التي كان يتحدث إليها على درجة عالية من التدين.

وأضافت «صوفيا»، أن عدم سماع الفتاة لكلام الرسول بالرغم من إنها كانت تقف بجواره يؤكد أنها بعيدة عن الله وعن الدين وعليها أن تعود إلى الله.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads