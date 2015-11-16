في أول لقاء لها على الهواء.. سارة طارق تتهم يوسف ابن سعيد طربيك أنه السبب في وفاته

وجهت الفنانة سارة طارق أصابع الاتهام على ابن الفنان الراحل سعيد طرابيك من زوجتة الأولى بأنة هو المتسبب الأول في تدهور الحالة الصحية لوالدة حيث أوضحت أنة قام بتزوير ايصال أمانة بمبلغ واحد مليون و950 ألف جنيه مصري لا غير وذكر في الوصل اسم شخص وهمي يدعى إبراهيم عبد الغفار وقام باجبار المرحوم على التوقيع وذلك من خلال مكالمة هاتفية في برنامج العاشرة مساء الذي يذاع على قناة دريم الفضائية مع الاعلامي وائل الابراشي.

وعبرت عن حزنها الشديد لرحيل زوجها وحبيب عمرها طرابيك التي كانت تكن لة كل الحب والتقدير بالرغم من الهجوم الشرس عليهم من مواقع التواصل الاجتماعي وكمية التعليقات الساخرة بسبب فارق السن الكبير بينهم.

وأكدت سارة أن سبب صدمة طرابيك التي أوصالتة الى الجلطة لما علم إن يوسف ابنه مضاه على إيصال أمانة وغدر بية وقالت أنها لن تتنازل عن القضايا التي رفعها سعيد لاسترداد حقه من ابن زوجتة وزوجتة.

وأضافت قائلتا أي قضية رفعها سعيد طرابيك أنا هكملها للآخر وهجيب حقه ولن أتنازل عن أي قضية.

شبكةعيونالإخبارية

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