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بالفيديو .. أم تصور فيديو لطفلها الصغير لتجد امامها كائن غريب سبب لها الرعب .

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بالفيديو .. أم تصور فيديو لطفلها الصغير لتجد امامها كائن غريب سبب لها الرعب . بالفيديو .. أم تصور فيديو لطفلها الصغير لتجد امامها كائن غريب سبب لها الرعب .

لا تحتوى الصحف على الاخبار فقط و لكن ايضا بين صفحاتها نجد كل غريب و عجيب من اسرار هذا الكون و الذي مازلنا لا نعلم عنه الا القليل فقط , فقد نشرت منذ ايام صحيفة الديلي ميل البريطانية خبرا عن صدمة أم شاهدت كائنا غريبا يطارد ابنها الصغير مما سبب له صدمة من شدة الخوف .

حيث كانت الام سليفيا تلاعب ابنها الصغير و تجرى وراءه و هو يحبو في ارجاء المنزل حاملة معها كاميرا لتصور لحظاته الهامة , و لكن فجأة تجد الام امامها شيئا اثار رعبها بدرجة مخيفة , فقد وجدت كائنا مخيفا يعبر امام الكاميرا في لحظة خاطفة .

و قد تابعت الام بالكاميرا هذا الكائن الى ان خرج من باب المطبخ الى الحديقة هربا منها عندما رأته , تاركا خلفه رائحه غريبة جدا وصفتها الام قائلة بانها كانت رائحه مثيرة للغثيان .

هذا و قد وصف بعض الخبراء الذين قاموا بفحص الفيديو انه ربما يكون نوع من انواع القردة الصغار الذي دخل الى المنزل بالخطأ و هربا فور ظهور الام خوفا منها , بينما الام ظلت متمسكة برأيها و ان هذا الكائن ما هو الا كائن فضائي و كان يتحدث مع ابنها الصغير و يلاحقه , و الان هيا بنا عزيزي القارئ لتشاهد الفيديو و تحكم بنفسك عما يكون هذا المخلوق الغريب .

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