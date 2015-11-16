أول تعليق من سارة طارق بعد وفاة الفنان سعيد طرابيك حول اتهامها بتدهور حالتة الصحية

أكدت منذ قليل الفنانة سارة طارق أن وفاة زوجها الفنان سعيد طربيك هو أكبر صدمة في حياتها وعبرت عن حزنها الشديد من التعليقات الساخرة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب زوجهما بسبب فارق السن الكبير بينهم حيث تكاثرت الأقاويل حولنا بسبب الأزمة الصحية التي مر بها سعيد وبشكل مباشر أشارت أصابع الاتهام لي بأنني السبب وراء تدهور حالتة الصحية مما أثر في نفسيتي وأصابني بحزن شديد وعبرت عن حبها الكبير لة وأوضحت أن السبب الحقيقي في دخول سعيد طرابيك المستشفى على حسب قول الأطباء أنه كان يعاني من انسدادا في أحد شرايين القلب منذ أكثر من 15 عامًا ولم يهتم بنفسه وكان دائمًا مهملا في صحته بتدخين السجائر وتناول الشيشة.

وصرح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان الكبير سعيد طرابيك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 74 عامًا ولم يتم تحديد موعد للجنازة أو العزاء حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الفنان سعيد طرابيك من مواليد 17-4-1941 بدأ مشواره الفني في أواخر الستينيات من القرن العشرين وعمل بالمسرح والتلفزيون والسينما.

وأرتبط طرابيك بالفنان الكبير عادل إمام حيث مثل معه في العديد من الأفلام والمسرحيات من أهمها مسرحية شاهد ماشفش حاجة.

شبكةعيونالإخبارية

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