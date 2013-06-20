ثلاث مراحل عرضية يمر بها مريض التيفود

يقول الدكتور أيمن أبو العلا استشارى الأمراض الباطنية والجهاز الهضمى إن حمى التيفود تسببها بكتريا Salmonella typhi وأن الإصابة بهذا المرض تنتشر من خلال الغذاء والماء الملوث بتلك البكتريا أو من خلال انتقال العدوى من الشخص المصاب إلى الآخرين.

ولكن المشكلة الأساسية تكمن فى التلوث المحيط بنا وخاصة فى الأماكن التى تخلو من صرف صحى سليم.

يقول أيمن إن الشخص المصاب بحمى التيفود يمر بعدة مراحل وفى كل مرحلة تظهر أعراض مصاحبة للمرض وهى كالتالى:

1- المرحلة الأولى:

- ارتفاع درجة الحرارة: حيث تصل إلى 39 أو 40 درجة مئوية.

> - صداع.

> - ضعف وإرهاق.

> - احتقان الحلق.

> - آلام البطن.

> - طفح: ويظهر خلال الأسبوع الثانى، قد تظهر علامات من الطفح فى صورة بقع صغيرة مسطحة لونها وردى على المنطقة السفلية من الصدر وأعلى البطن، وهذا الطفح مؤقت وعادة ما يختفى فى خلال 2 – 5 أيام.

> - إسهال أو إمساك: الإسهال يظهر على الأطفال، فى حين أن الإمساك الحاد يصيب الكبار البالغين.

وتبدأ المرحلة الثانية فى حالة عدم تلقى الشخص علاجا للتيفود، فسوف يدخل فى المرحلة الثانية من المرض والتى تظهر عليه علامات المرض الحاد مثل:

- استمرار درجة الحرارة المرتفعة.

> - فقدان كبير فى الوزن.

> - بطن منتفخة.

> - إما إسهال حاد يكون أخضر اللون

أضاف أبو العلا أنه فى حالة دخول المصاب المرحلة الثالثة تبدأ الأعراض التالية:

- هذيان: بسبب السخونة الشديدة.

> - يبقى بدون حراك، وفى حالة إعياء وتعب مع غلق العينين بشكل جزئى (شبه مفتوحة) وهنا تسمى بحالة التيفود.

> - ظهور مضاعفات شديدة قد تودى بحياة المريض لا قدر الله

أما المرحلة الرابعة للمرض قد تتحسن الحالة ببطء فى الأسبوع الرابع، وتنخفض درجة حرارة المريض تدريجياً حتى تعود إلى معدلاتها الطبيعية فى الأسبوع الخامس أو حتى مرور (10) أيام، أما الأعراض تختفى بعد انقضاء أسبوع من اختفاء السخونة كلية.

وأكد أبو العلا أن الوقاية من التيفود ترتبط أساسا بالنظافة من حيث المأكل و المشرب و لذلك يجب علينا الحرص على اتباع الآتى:

1- غسيل الأيدى جيداً.

> 2- تجنب شرب المياه الملوثة أو استخدامها

> 3- تجنب الخضراوات والفاكهة النيئة

> 4- تناول الأطعمة الساخنة

> 5-تطهير دورات المياه المنزلية باستمرار وخاصة عند إصابة أحد أفراد الأسرة.

ويوجد مجموعة من التطعيمات الخاصة بالتيفود وأهمها تطعيم مزدوج مع الالتهاب الكبدى الوبائى، وهناك أيضا اختبار فيدل والذى يساعد على تشخيص المرض، العلاج الوحيد الفعال فى علاج حمى التيفود هو العلاج بالمضادات الحيوية.