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سيدة تلد منتخب كرة مكون من 11 طفلا في أغرب حالة ولادة في العالم

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سيدة تلد منتخب كرة مكون من 11 طفلا في أغرب حالة ولادة في العالم سيدة تلد منتخب كرة مكون من 11 طفلا في أغرب حالة ولادة في العالم

تشتهر في عبارة يستخدمها الكثيرون خاصتا عند حدوث شيئ غريب وغير منطقي فينطق اللسان على الفور أنت هندي هذة الجملة تدل على التعجب والاستغراب وتثبت الأيام والأحدث على مر السنين حقيقة هذة العبارة فقد شاهدت دولة الهند منذ أيام حالة ولادة نادرة ليس لها مثيل ومن أغرب ما يكون لم تحدث في أي دولة من العالم حيث وضعت سيدة احدى عشر طفلا بكل بساطة وبصحة جيدة مما أدهش فريق التمريض والأطباء الذين قاموا بالعملية.

وذكرت بعض وكالات الأنباء الهندية أن هذة السيدة التي وضعت هذا العدد هي من اسرة فقيرة لم تستطيع توليدها في المستشفيات الخاصة وذهبت الى بها الى المستشفى العام بالهند حيث يعمل زوجها في تجارة البخور.

ولم يتمكن من وضعها في مستشفى خاص خاصتا أن السيدة كانت تعاني من ثقل في البطن وتظهر البطن بشكل كبير عن المعتاد علية وحين دخلت المستشفى اندهش فريق الأطباء بسبب كبر حجم بطن الأم الحامل بما لا يتناسب مع طولها وحجم جسمها .

وبعد ولادة هذا العدد الكبير الذي يشبة منتخب الكرة أثارت انبهار المشرفين والممرضات والأطباء وإدارة المستشفى وجميع من في المستشفى حتى المرضى حتى أصبحت المستشفى بمثابة مزار سياحي لمن يريد مشاهدة الأطفال.

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