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فيديو : ديك يضحك مثل الانسان سبحان الله لن تتمالك نفسك من الضحك

  • غرائب
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فيديو : ديك يضحك مثل الانسان سبحان الله لن تتمالك نفسك من الضحك فيديو : ديك يضحك مثل الانسان سبحان الله لن تتمالك نفسك من الضحك

لطقة من اطرف اللقطات التى ألتقطتها الكاميرات لديك يصدر صوتا وكأنة يضحك مثل الانسان وذلك على غير عادة هذا الطائر وهناك الكثير والكثير من اللقطات الطريفة ايضا للحيوانات التى رصدتها الكاميرات وذلك فى ظل انتشار التكنولوجيا التى انتشرت بشكل كبير ويمكن للكاميرات رصد كل تحركات الطيور والحيوانات لتساعد الباحثين فى عمل دراساتهم على هذه الكائنات ومعرفة الاسرار الخفية لهذه الكائنات والتى لا نعرفها عنهم , ويظهر دائما اللقطات الطريفة التى تلتقطها الكاميرات عن طريق الصدفة فلا يعلم الحيوان ما معنى انه يتم تصويرة فبعض الحيوانات تكون لها مواقف كوميدية مثلما نشاهدها على القنوات الوثائقية التى تعرض عالم الحيوان وتعرض كل تفاصيل المعيشة عند الحيوانات وكيف يتعايشون فى الغابات وما هو النظام الذى يتماشى معهم وكيف يدبرون امورهم لكى يتعايشوا ويتكاثروا , فهذا الديك الذى يظهر فى الفيديو بالتأكيد هو ليس الوحيد والفريد من نوعة الذى يفعل هذا الصوت ولكن هذا ما رصدتة الكاميرا وتابعة احد الاشخاص ليصبح كوميدي .

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