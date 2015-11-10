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شاهد بالفيديو ماذا يحدث عند وضع مسمار فى منتصف شمعه ! فكره مبتكره وجديده

  • غرائب
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شاهد بالفيديو ماذا يحدث عند وضع مسمار فى منتصف شمعه ! فكره مبتكره وجديده شاهد بالفيديو ماذا يحدث عند وضع مسمار فى منتصف شمعه ! فكره مبتكره وجديده

كثيرا ما نود الحصول على طريقه ولو بسيطه من أجل التغيير والتجديد فى حياتنا اليوميه أضفاء لمسات بسيطه على المنزل قد تكون شىء بسيط للغايه ولكنها تجلب الكثير من التغيير هناك الكثيرون مما يعتقدون أنه يلزم لعمل تغيير بالمنزل وضع أشياء كثيره أو تغييرها وأستخدام أشياء مكلفه للغايه وهو أمر لايستطيع عمله الكثيرون لذا لايحاولون التفكير مطلقا فى التغيير بالمنزل وليظل كما هو ولكنه ليس صحيح .

مثلا اذا كنتى ستقومين بعمل سهره داخل المنزل سواء كانت سهره رومانسيه أو برفقة الأهل والأصدقاء وتريدين وضع شىء مختلف يضفى القليل من البهجه وفى نفس الوقت يكون يكون فريد لم يضعه أحد من قبل حتى يتبهر ضيوفك أليكى أبسط طريقه لأضفاء تغيير على جو المنزل وتزيين سفرتك بواسطة شمعه ! نعم كل ما عليكى فعله هو أحضار اى شمعه لديكى سواء شمعه ملونه أو معطره أو حتى شمعه عاديه وقومى بوضع مسمار بمنتصف الشمعه ولكن بحذر حتى لاتنكسر الشمعه وثبتيها افقيا بين كأسى شراب كما سنرى فى الفيديو مع ملاحظة وضع قطعة قماش سميكه اسفل الكوؤس حتى تلتقط بقاييا الشمعه شاهد كيف تحدث تغيير كامل .

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