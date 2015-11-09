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بالفيديو | هل تعرف كهف أهل الكهف الذى ذكر فى القرأن الكريم ، شاهده الأن من الداخل

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بالفيديو | هل تعرف كهف أهل الكهف الذى ذكر فى القرأن الكريم ، شاهده الأن من الداخل بالفيديو | هل تعرف كهف أهل الكهف الذى ذكر فى القرأن الكريم ، شاهده الأن من الداخل

هناك العديد من الأماكن الموجودة فى كافة أنحاء الكرة الأرضية التى تتمتع بأهمية دينية مقدسة لمشاعر المسلمين حول العالم ، و من أهم تلك الأماكن التى يعرفها المسلمين عن طريق دراستهم لها فى الصغر ، و هو كهف أهل الكهف.

فى بداية الأمر ، يظهر الكهف و هو له باب صغير ، و به بعض الخدوش و الكسور ، و الغريب فى هذا الأمر أن المدخل يطل فى إتجاه قبلة المسلمين ، أى فى إتجاه الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة فى .

يعتبر هذا الكهف من الأماكن المشهورة فى العاصمة الأردنية عمان ، و هو سهل الوصول ، و يمكن الوصول عليه عن طريق الأتوبيس أو السيارة الخاصة ،

عند زيارتك لهذا المكان فهو يعطيك شعورًا بأنك تعيش فى العصر البيزنطى ، أو العصر الأموى ، و يتواجد حول الكهف الكثير من الأعمدة الأثرية القديمة ، بجانب النقول و الرموز المحفورة عليها.

الجدير بالذكر أن العلماء فى الغرب يقولون أن كهف أهل الكهف يتواجد فى أماكن أخرى غير الأردن ، و كما يشيرون فأنه يتواجد فى سوريا أو تركيا أو افغانستان ، و علماء العرب أكدوا على أن هذا الكهف هو الموجود فى الأردن

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