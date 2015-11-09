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بالفيديو | شاهد سيدة خليجية تدخل على خادمتها الإثيوبية في المطبخ ، وتتفاجئ بأنها تفعل شيء مريب

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بالفيديو | شاهد سيدة خليجية تدخل على خادمتها الإثيوبية في المطبخ ، وتتفاجئ بأنها تفعل شيء مريب بالفيديو | شاهد سيدة خليجية تدخل على خادمتها الإثيوبية في المطبخ ، وتتفاجئ بأنها تفعل شيء مريب

ربة منزل خليجية تعيش في أحدى الدول بالخليج دخلت على خادمتها الإثيوبية في المطبخ وتفاجأت هذه السيدة الخليجية ، بأن خادمتها الإثيوبية تفعل شيئاً مريباً.

تقول السيدة الخليجية أنها قامت بعمل كوب من الشاي ، وأثناء دخولها المطبخ ، سمعت أصواتاً غريبة جداً تصدر من المطبخ ، واقتربت هذه السيدة الخليجية لتكتشف ما هو هذا الصوت الغريب وغير مفهوم كلامه ، وكانت المفاجأة الصادمة لهذه السيدة الخليجية ، أنها اكتشفت أن خادمتها تعزم وتتمتم بكلمات غريبة وغير مفهومة.

وقد اكتشفت هذه السيدة الخليجية أنها تقوم خادمتها بعمل سحر لأهل هذا البيت ، وقد دخلت عليها وهي في بدء عمل السحر ، وقد سارعت هذه السيدة الخليجية باستدعاء زوجها ليرى ماذا تفعل وكانت خائفة جداً منها ، وقد قامت بتصوير خادمتها أثناء عمل السحر .

وقد قامت السيدة الخليجية ، بنشر هذا الفيديو على موقع اليوتيوب ، وحذرت جميع السيدات اللاتي يعملن لديهن بعض الخادمات من إثيوبية أن يحذرن منهن ، وأن يتابعهن  باستمرار لمعرفة ماذا يفعلهن من وقت لأخر.

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