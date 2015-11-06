أسهل 8 دول يمكن الحصول على جنسيتها

المصدر : أخبار الآن

يفتح الحديث على الدوام أمام جوازات السفر الأجنبية، التي يتطلع البعض الى حملها من أجل تسهيل مأمورية السفر دون التقيد بالشروط والتزامات، في المقابل هناك العديد من الدول التي تسمح بإقامة دائمة على أراضيها للراغبين بدفع الثمن المناسب للحصول مباشرة على جنسيتها، لكن ثمن شراء الجنسية يكون باهظا، وغالبا ما تكون اجراءات الحصول على الإقامة معقدة جدا.

من الدول التي يصعب شراء جنسياتها أو الباهظة الثمن: أستراليا، بلجيكا، إسبانيا، سنغافورة، بريطانيا، البرتغال، والولايات المتحدة الأمريكية.

بالرغم من ذلك يمكن للباحث عن جنسيات أجنبية أن يجد ضالته في دول أخرى، فهي تسهل الاقامة على أراضيها بالاضافة الى المواطنة الكاملة.

جمهورية الدومينيكا:

هي جزيرة تقع في الكاريبي ويبلغ عدد سكانها 73 ألف، يمكن لأي شخص الحصول على جنسية الدومينيكا، عن طريق إيداع مبلغ 100 ألف دولار في بنك دومينيكا الوطني، أما للمتزوجين يمكنهم ايداع مبلغ 175 ألف دولار، والاقامة ليس شرط للحصول على جنسيتها.

أنتيجوا وبربودا:

هذه الجزيرة تقع في البحر الكاريبي، تشترط على الراغبين في الحصول على جنسيتها باستثمار مبلغ 400 ألف دولار في شراء عقار، أو التبرع بمبلغ 200 ألف دولار لمؤسسة خيرية.

سانت كيتس ونيفيس:

يتكون طلب الجنسية في هذه الجزيرة التي تقع في البحر الكاريبي من 3 صفحات فقط، تمكن الراغبين في الحصول على جنسيتها استثمار مبلغ 400 ألف دولار في شراء عقار ما أو التبرع بمبلغ 250 ألف دولار لمؤسسة تنويع صناعة السكر الحكومية، حامل جنسيتها يستطيع زيارة أكثر من 130 دولة من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

جرينادا:

تشترط هذه الجزيرة في الكاريبي استثمار مبلغ في حدود 311.750 دولار في أسهم الشركات المحلية للحصول على جنسيتها، هذا المبلغ يتضمن جميع التكاليف القانونية والحكومية وتكاليف إصدار جواز السفر، بخلاف باقي الدول في هذا المجال، فإن هذه الجزيرة تحث الراغبين في الحصول على جنسيتها بالسفر إلى أراضيها، واكتشاف جمالها.

المجر:

بعد تعديل قانون الهجرة سنة 2012 للسماح بالراغبين في الحصول على جنسية استثمارية، وهي عبارة عن شبه إقامة دائمة، بشراء ما يعادل 322.600 دولار من السندات الحكومية الخاصة، وبعدها من الممكن الحصول على الجنسية المجرية بسهولة.

مالطا:

تقع جزيرة مالطا جنوب صقلية في البحر الأبيض المتوسط، هذه الدولة العضو في الاتحاد الأروبي، تحاول قدر الامكان جذب المستثمرين عبر منح الحق في المواطنة الكاملة لمن يستثمرون فوق أراضيها مبلغ 1.57 مليون دولار.

مالطا كانت قد أعلنت عام 2013 عن برنامج مواطنة بتكلفة 865 ألف دولار، لكن اضطرت إلى رفع التكلفة بعد خروج العديد من المظاهرات المنددة بهذه الخطوة.



قبرص:

تعد الجنسية القبرصية من الأعلى تكلفة في العالم، بلغ سعرها 34 مليون دولار، لكن في خضم الأزمة المالية، تم تخفيضه إلى 6.2 ملايين دولار للأفراد و2.48 مليون دولار لأعضاء المجموعات الاستثمارية.

النمسا:

يستطيع حامل جواز سفر النمسا الانتقال بحرية مطلقة في دول منطقة الشنجن، وبامكانه السفر الى 160 دولة من دون الحاجة لتأشيرة دخول، لكن قبل الحصول على الجنسية النمساوية من اللازم استثمار 10 ملايين دولار.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads