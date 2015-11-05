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تعطل العمل بمخابز ومكاتب بريد دمياط بسبب انقطاع الكهرباء

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تعطل العمل بمخابز ومكاتب بريد دمياط بسبب انقطاع الكهرباء تعطل العمل بمخابز ومكاتب بريد دمياط بسبب انقطاع الكهرباء
تسبب انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار وسرعة الرياح عن تعطل العمل بالمصالح الحكومية وخاصة في قرى مركز الزرقا وفارسكور.

حيث تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد كما تعطلت ماكينات صرف الخبز وتوقف عمل بعض المخابز.

وأعلن المهندس السيد السؤالى مدير عام بدمياط مد ساعات عمل المخابز بقرى مراكز كفر سعد والزرقا وفارسكور حتى يتسنى لها الانتهاء من تصنيع وبيع حصة الدقيق المقررة بسبب انقطاع الكهرباء الذي شهدته قرى الحورانى وميت الشيوخ بفارسكور وتوقف معظم المخابز عن العمل وإنتاج الحصص المقررة لها.

وأوضح السؤالى أنه قام بجولة تفقدية للمخابز المتوقفة وأجرى إتصالًا هاتفيا بالمهندس سامى بدير رئيس قطاع كعرباء بدمياط الذي أكد عودة الكهرباء خلال ساعة بعد إصلاح الأعطال الناجمعة عن الشتاء وسرعية الرياح التي أثرت على الكهرباء الهوائية.

وكانت محافظة القليوبية شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي في أوقات متفرقة اليوم وخاصة بمدن شبرا الخيمة وبنها والقناطر الخيرية وبعض مناطق الخانكة ما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والأهالي.

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