بالفيديو.. ضيفة لمذيع: "أنا عاوزه أبوسك".. والإعلامي: "إنتي بتتحرشي بيا"

قالت رضوى محمد عضو حمله "لا للتحرش"، إن التحرش الذي تتعرض له الفتاة بمثابة الذبح، وحاولت إيصال ما تشعر به المرأة حينما تتعرض للتحرش اللفظي بالتعبير عن رغبتها في تقبيل مقدم برنامج "خلاصة الكلام" ممدوح الشناوي، لمعرفة رد فعله.

وقالت رضوى خلال لقائها بالبرنامج المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، لـ"الشناوي": "أنا لو قولت لك أنا نفسي أبوسك دلوقتي.. هل كدا أنا بتحرش بيك؟"، فرد المذيع: "إنتي بتتحرشي بيا، وخدشتي حيائي"، فقاطعته قائلة: "أنا بعبر لك عن رأيي" ليرد: "دا تحرش".

وأضافت رضوى: "أنا قولت لك كدا علشان تحس إحساسي كبنت لما بنتعرض للتحرش بالشكل دا.. أهو ده بقا اللي بنحس بيه لما بنتعاكس أحنا بنحس أننا بندبح.. وقولتلك كده علشان أخلي كل الرجاله والمشاهدين يعرفوا البنت بتحس بإيه لما بتتعاكس".

شبكةعيونالإخبارية

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